El Papa Francisco a los argentinos: "A los que puedan sentirse ofendidos por alguno de mis gestos, les pido perdón"

17-03-2018 Respondió a así a la nota que habían enviado un grupo de personalidades de todo el arco político a raíz de los cinco años de su mandato

El Papa Francisco respondió la carta que un grupo de dirigentes y personalidades de distintos partidos políticos e instituciones le habían enviado por el quinto aniversario de su designación como Sumo Pontífice.

Publicada por la Conferencia Episcopal Argentina, en el texto de cinco párrafos, el Papa pide perdón a quienes puedan sentirse ofendidos por alguno de sus gestos y remarca su pertenencia al país: "Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me han preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas".

Francisco destacó el hecho de que para enviarle los saludos se hayan reunido personas de distintas procedencias. Y buscó desmentir a quienes ven -en sus encuentros con ciertas personalidades y decisiones- una postura política. También, en ese sentido admitió , dijo: "puedo equivocarme como todos".

Aquí el texto completo de la carta:

"A las argentinas y argentinos que me expresaron su cercanía en el quinto aniversario de mi elección, quiero hacerles llegar mi afecto y gratitud. Me conmueve descubrir que, además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que "la unidad es superior al conflicto".

"Quisiera decirles que el amor por mi Patria sigue siendo grande e intenso. Rezo todos los días por ese, mi pueblo que tanto quiero. Y a los que puedan sentirse ofendidos por alguno de mis gestos, les pido perdón. Puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona. Pero, aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos".

"Si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sientan como propias. Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me han preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas. Aunque ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina, recuerden que el Señor ha llamado a uno de ustedes para llevar un mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra".

Pido por todos ustedes, para que sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer su aporte en defensa de la vida y de la justicia, para que siembren paz y fraternidad, para que mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado.

Como siempre, a los que tienen fe les pido que recen por mí y a los que no tienen fe, les ruego que me deseen cosas buenas.

Con cariño de hermano y de padre, Francisco"





El martes se cumplieron cinco años del momento en el que fue elegido como el máximo representante de la Iglesia Católica y dirigentes políticos del país le mandaron una carta.

La firmaron María Eugenia Vidal, Pablo Moyano, Juan Grabois, Raúl Eugenio Zaffaroni, Victoria Donda, Esteban Bullrich, Mayra Mendoza, Verónica Magario, Gabriela Micheti, Sergio Massa, Martín Lousteau, Jorge Taiana, Pino Solanas, Felipe Solá, Wado de Pedro, Juan Carlos Smith, Héctor Daer, Sergio Palazzo, Pablo Michelli, Hugo Yasky, Leonardo Grosso, Jorge Torello, Juan Carlos Alderete, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, y Lucila del Ponti y Roberto Baradel, entre otros.