¿Cómo sigue el dólar?: prevén más presiones mientras el campo no liquide la cosecha y por rumores sobre la salida de Sturzenegger

Finanzas

18-03-2018 En los pasillos del BCRA no entienden los rumores sobre la salida de su titular, Federico Sturzenegger, y afirman que las versiones alimentaron la tendencia alcista de la divisa en las últimas semanas. Esperan que el mercado se estabilice cuando empiecen a verse los dólares de la soja

"Es. No sé de donde salen estas". Así, en forma escueta pero contundente, un altísimo funcionario delle negó ael rumor de moda en el mercado : una posibleSegún afirmó la fuente, que además es miembro de la "mesa chica" del Central, "no tiene sentido porque".Sostienen que desde lo más alto del poder nadie está pidiendo la cabeza del titular del BCRA . ¿Pero, entonces, quién está detrás de todo esto? No hay respuesta en el Central.Por eso, en el círculo íntimo deno entienden las operaciones que están viviendo y que, además, tienen su correlato en el. Admiten que los rumores estuvieron influyendo en la escasa oferta de divisas quepara equilibrar el mercado de cambios. "Algo de esto pegó en que hubiera menos liquidaciones", aseveran.En lo que va de marzo,: el día 5 de este mes soltó u$s30 millones, dos días después volvió a lanzar u$s20 millones. Al día siguiente tuvo su primera intervención relevante cuando se despachó con u$s123 millones.Sin embargo,no alcanzó: el 9 de marzo sorprendió con ventas totales por u$s212,5 millones. No fue suficiente. El 12 de marzo intervino con u$s137 millones y el viernes último concretó ladesde que volvió a aparecer en el mercado , al sacrificarEn total, entonces, durante marzo-¿Después de la fuerte intervención del viernes, que además fue una señal ante el mercado al mercado ?, preguntóal altísimo funcionario del Central.-Sí, creemos que tendríamos que ver una mayorque busque encauzar las expectativas. De todas formas, no es un proceso lineal ypuede seguirel mercado del dólar El viernes, mientras la mesa de dinero comandada por Agustíny Demiansalía con los tapones de punta para controlar al billete verde, en el Central estaban con una visita especial.Christine, la titular del Fondo Monetario Internacional () pasó por Reconquista 266 ypara hablar de la economía global y lo que serán las discusiones del G20.Después de ese mano a mano hubo una segunda reunión de Lagarde y Sturzenegger con los directores y economistas de la línea del banco. Con el staff se habló un poco más de la coyuntura local: se tocaron el proceso de "" y losque tiene el país en materia económica para este año.Tal como adelantó iProfesional la semana pasada, el Central ya le había avisado a algunos fondos del exterior -preocupados por los vaivenes en el dólar - que, en una magnitud se verá día a día,que están esquivando la plaza local.Se estima quetendría que empezar a verse losy eso jugaría a favor. Recuerdan que hay alrededor de 10 millones de toneladas de granos de la cosecha 2017 en stock que deberían empezar a venderse. Como el precio es atractivo, en el sector creen que habrá un caudal de ventas interesantes.De todas formas, también jugará cómo siga la película en torno a losy en el equipo económico.En la batería de rumores se habla Vladimir, actual hombre fuerte en la Jefatura de Gabinete y ex JPMorgan, quien desembarcaría en el Central. Lo cierto es que Werning está más quea y no tiene ninguna intención de recaer en el BCRA (menos como un director más de la entidad).Algunas voces iban más allá en lay decían que la única forma en la que tendría sentido el arribo de Werning sería en unDe ahí que se empezó a hablar de la. "Werning se lleva bien con todos. Y si bien no le parece que Sturzenegger sea el titular ideal, no tiene demasiados problemas con él. Pero sí cree que la vicepresidencia para Lucas", contó un banquero que conoce al economista que ideó la modificación de las metas de inflación de diciembre.Recuerda este influyente banquero que la llegada de Llach al Gobierno fue por un acuerdo con Ernesto(que compartió fórmula presidencial con el actual vice del Central) y elSanz, ahora sin injerencia en Cambiemos, le restaría "banca" a Llach en la entidad. Además, cuentan en el Central,a todo lo que seay no es demasiado tenido en cuenta para otros temas, si bien forma parte de la "mesa chica" de Sturzenegger.¿Le pedirán la cabeza a Llach para que llegue? Algunos creen que sería la fórmula para "dejar contentos a todos". Otro catalogan esta versión como otra más en medio de las hipótesis de cambios en el equipo económico.Por ahora, todos resisten. Habrá que ver