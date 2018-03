AFIP calificó de "grave" el cambio de carátula en la causa contra Cristóbal López

Legales

18-03-2018 El abogado del organismo recaudador advirtió que apelarán la decisión de la Cámara y señaló que el empresario protagonizó una "defraudación al Estado"

El abogado de la Administración Federal de Ingresos Públicos () en la causa contra la empresa propiedad de Cristóbaly Fabián, Ricardo, consideró como "grave" el cambio de caratula, y sostuvo que esto "puede llevar a la". "Me parecediciendo que es una mera infracción tributaria cuando la Cámara de Casación hace muy pocos meses estableció resolver la cuestión de la competencia de que esto excedía una mera infracción tributaria sino que era unay que podía tener conexión con otros expedientes", indicó Gil Lavedra. El, decidido este viernes por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, significa que López y De Sousa deberán rendir cuentas por evasión ante la, lo que podría permitir a los empresariosque les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el fisco.López y De Sousa estaban procesados por elcomo partícipes necesarios de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y ahora, en libertad, serán investigados por el delito de evasión en la Justicia Penal Tributaria. "La cuestión es que si esto es una mera infracción tributaria, puede llevar a lay se puede extinguir la acción por pago", aseguró. El abogado del organismo estatal explicó que "es unaporque es una maniobra pergeñada desde ahí. Es decir, había una, porque entraba en planes de pagos y desde la propia AFIP le facilitaba no entrar en los registros. Cuando no alcanzaban los planes generales, el administrador le hacia un plan particular". Por último, anunció que "una declaración de incompetencia oculta y quede en el fuero federal y como administración fraudulenta. Esto será para fines de la semana que viene".