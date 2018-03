Empleados de comercio: imputan a Cavalieri por irregularidades en la obra social del gremio

Legales

18-03-2018 Una investigación de un juzgado cordobés señala que existieron supuestas maniobras defraudatorias por un monto que supera los $50 millones. Los imputados habrían utilizado empresas de salud varias para gestionar pagos por prácticas nunca realizadas

El juez federal numero 3 de Córdoba, Miguel Hugo, imputó al titular del Sindicato dey de la obra social del gremio, Armando, por el presunto delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa de la financiera. Según indicaron fuentes judiciales, además de Cavalieri, fueron imputados como autores de defraudación los dirigentes de la obra social Carlos Alfredo, Pedro Ángel, Daniel Andrés, José Luisy Carlos Alberto, aunque ninguno se encuentra detenido. Las imputaciones surgieron a partir delrealizado por orden de Vaca Narvaja el pasado miércoles en la sede deen la ciudad de Buenos Aires, para determinar la relación de Cavalieri y de los otros miembros de la comisión directiva con cheques destinados al pago de prestaciones supuestamente irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. De acuerdo con la, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier, contador del empresario Euclidesa través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis y los cheques depositados en cuentas fantasmas de Halabo SA y Jotemi SA en al sucursal Córdoba del Banco Nación. También se señala que muchos valores terminaron en Toyota Compañía Financiera SA y Centro Motor S.A.También fueroncomoBruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez. De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Enrique, los imputados para realizar las maniobras utilizaron empresas creadas por terceros no identificados paray funcionar como intermediarios en el, por lo que se sospecha que se habría pagado a supuestos prestadores prácticas que no se habrían realizado.Además, los investigadores pusieron la lupa en los cheques emitidos a nombre de Fundación de Prestadores de Salud (), Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Villa Mercedes, Fundación de Prestadores de Salud (), Fundación Bemac Ayuda, Fundación de Aportes para la Salud, Fundación de Prestadores de Salud de Mendoza (), Emprendimiento de Salud Asociación Civil.Según la investigación de Senestrari, los directivos de Osecac habrían librado cheques "no a la orden" o "no negociable" de las cuentas corrientes de Osecac en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, para "". Según la investigación, la defraudación de las maniobras realizadas entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 superaría los, aunque resta determinar el monto total de la supuestas operaciones ilegales. La causa (CBI) estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció ladel vicepresidente de la firma, Jorge, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia. El hallazgo del cadáver en el interior de su camioneta, en un, se producía en el marco de la caída de unay el fraude a cientos de ahorristas que confiaron sus depósitos en dos locales, ubicados en el complejo Dinosaurio Mall y en calle Rivadavia al 100, ambos de la ciudad de Córdoba.