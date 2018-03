El Gobierno logró cerrar una primera tanda de paritarias al 15% y analistas advierten sobre impacto en el consumo

Economía

18-03-2018 Los gremios dialoguistas permitieron a Macri mantener vigente su objetivo. También se eliminó la cláusula gatillo y se implementó la "revisión" en los acuerdos. Economistas señalan los riesgos de que los salarios vayan detrás de la inflación

Laconcluyó con, en 2 o 3 cuotas, y en la mayoría de los casos con cláusulas de revisión. De esta manera, se cumple lade cara a 2018.Por la cantidad de trabajadores involucrados – más de un millón- la más importante es la de empleados de. Con menor alcance, firmaron, remiseros,, obras sanitarias, transporte (UTA),, algunos gremios docentes provinciales, como Salta, Misiones, Mendoza y Córdoba, y con porcentajes menores (12%, Sutecba) y mayores al 17%, aeronauticos y Utedyc (entidades deportivas y civiles), señala Clarín. En Trabajo esperan que, en la misma línea del 15%, en los próximos dias firmen(estatales) y. Dicen que “las, negociadas entre las partes, en base a lo que puede pagar la actividad y a lo que se espera de”.En este punto el problema es que la meta de, no coincide con las expectativas que releva el Banco Central que vienen en ascenso y se ubican. En consecuencia, el objetivo oficial es que los salarios “corran” no delante, sino. A diferencia de 2017, cuando muchos gremios firmaron "" de ajuste automatico si la inflación superaba el acuerdo salarial, este año rigen cláusulas de revisión de lo acordado en nuevas negociaciones. Los datos oficiales de Trabajo (indice RIPTE) marcan losde los niveles de. En 2016 los salarios registrados aumentaron el 30,9%, frente a una inflación del 41% (IPC CABA): 10 puntos menos. En 2017, los salarios “en blanco” subieron el 27,1% con una inflación del 24,8% (INDEC): 2,3 puntos más.



Lo que viene para 2018

Javier Alvaredo, de ACM, calcula que “los salarios se van atrasar un 3% durante 2018, valor similar al que habían recuperado en 2017. Así, desde el comienzo de la administración Macri se acumularía una pérdida de 4% aproximadamente”.

Agrega que “el, tendrá un, que se explica por el proceso de recomposición de precios relativos de los servicios públicos, los cuales van adquiriendo un peso en la canasta de consumo cada vez mayor. Y si bien este proceso está pronto a finalizar, resulta claro que trasladar este mayor precio a los consumidores se vuelve cada vez más dificultoso y costoso en términos políticos. Por eso, el gobierno debería comenzar a trabajar sobre la base de laque encarecen estos servicios, de manera tal que no sigan ganando participación en las canastas de consumos”. Lorenzo, de Ecolatina reconoce que con una expectativa de una inflación para 2018 del 20%,( y del 21-22% para Ecolatina) “firmar un aumento salarial del 15% significaríay resignar poder adquisitivo”. No obstante, aclara que los acuerdos paritarios incluyen(retroactivos, bonos, cláusulas de revisión e incluso gatillos) que en la práctica hacen que los aumentos efectivos sean mayores. Y toma como ejemplo la paritaria de Comercio que firmó un aumento del 10% para abril 2018 y del 5% (no acumulativo) en agosto de 2018 con unaen enero de 2019. “Esto implica que el anuncio dels: en enero de 2019 se revisará si el aumento salarial quedó corto o no frente a la inflación ”, dice el economista-jefe de Ecolatina. Admite que como la paritaria dede 2017 “se quedó corta” (20% versus inflación 24,8%), “por la cláusula de revisión, a principios de este año obtuvieron un incremento cercano al 2% por mes adicional para enero, febrero y marzo de 2018 que, si se suma al 15%, acordado en dos tramos, les permite cerrar el año con un alza en torno del 21,3%, en línea con nuestra inflación proyectada”.Además, “antes de negociar en marzo la paritaria de 2019, en enero del año que viene probablemente se active la “” que redunde enpara el primer trimestre del 2019. Para que esto no suceda la inflación debería cerrar 2018 en torno al 15% lo cual luce como “misión imposible”, detalla Clarín. Por su parte, por las medidas de ajuste , se descuenta que losestarán varios puntos porn, y resultan más inciertos los ingresos de los cuentapropistas y de los trabajadores informales, que se manejan al margen de paritarias