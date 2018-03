Lagarde: "Los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos"

Economía

18-03-2018 La titular del FMI destacó las reformas impulsadas por el Presidente. El lunes participará de la reunión de ministros de Finanzas del G20

El encuentro con Macri

El presidente Mauriciotuvo este viernes unacon Christine, titular del, donde la economista francesa elogió el rumbo económico del Gobierno.Además, este domingo se conoció unpor parte de la titular del organismo de crédito a la gestión de Cambiemos.“Losdel gobierno dehan sido; y esto lo digo como ex ministra de Finanzas de Francia y como actual directora gerente del FMI ”, sostuvo durante una entrevista con el diario La Nación.Según la economista, “en estos años,en términos de política monetaria, de la reorganización delpara hacerlo más eficiente, de reducir la, adoptar las reformas que permiten la libre competencia y alentar el desarrollo de talentos”.La presencia de Lagarde en la Argentina marca "" del organismo de crédito a latras un período de 14 años. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner rechazó prorrogar un acuerdo con el FMI para evitar la injerencia de las famosas y fallidas "" que en décadas anteriores llegaban de la institución con sede enDos años más tarde, el gobierno de Kirchner pagó con reservas del Banco Central la deuda argentina con el Fondo, que superaba ligeramente los“Ha hecho tanto en lo que se ha dado en llamar, que no lo encuentro gradualista para nada. Porque, ha lidiado con los problemas no en una manera superficial, sino en un modo muy determinante”, expresó durante el reportaje.Y remarcó la importancia de ladel país como uno de los logros de la gestión de Cambiemos. “Argentina estuvo afuera del mundo tanto en términos del comercio como de las inversiones y ahora se abrió en términos financieros y comerciales, lo cualdado los recursos que tiene el país”, señaló.Este lunes, Lagarde participará de la reunión de ministros de Finanzas del G20 El presidente recibió este viernes a, quien elogió "el" que atraviesa el país y el "de las políticas que "cuidan a los que más lo necesitan", aseguraron voceros gubernamentales. El encuentro que se realizó por la tarde en la Residencia de, del que también participó el ministro de Hacienda, Nicolás, duró cerca de cincuenta minutos y resultó ser "" con la titular del FMI . Tras la reunión, Lagarde expresó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que "fue un honor conocer al presidente @mauriciomacri" y agregó sobre el encuentro: "que su administración ha puesto en marcha y su liderazgo en la presidencia argentina del G20 " "por el proceso de transformación que vio en la Argentina, al asegurar que admiraba lo que estábamos haciendo al respecto", señalaron las fuentes oficiales. Macri , por su parte, incluyó en el temario menciones a la ", el boom del, las mesas sectoriales y el proceso dede las exportaciones y la agilización de trámites estatales".Por el otro lado, según comentaron desde el Gobierno, hubo "un apoyo de Lagarde en el modo balanceado en el que se llevan adelante las" y dejó "en claro que no vino al país con". "También reconoció el liderazgo de Argentina y del presidente Macri a nivel regional y mundial, después de", precisaron. Como parte de su agenda, Lagarde aseguró que el organismo observa que el Gobierno argentino "está atacando el problema con, de manera sustancial yen el tiempo", al participar junto al ministro Dujovne, de una conferencia organizado por la Universidad Torcuato Di Tella. La funcionaria también aseguró que el programa del Gobierno ", es en base a la profundidad de las medidas que se toman, de manera sustancial y sostenible con el transcurso del tiempo" y enfatizó que "no ataca alde manera frontal, brutalmente, sino con el transcurso del tiempo contemplando las". También sobre la Lagarde elogió ante el auditorio académico el acuerdo fiscal que la Nación alcanzó con los estados provinciales el año pasado al considerarlo como "", al referir que hay muchos países con políticas fiscales robustas pero con muy poco margen de control con las provincias.