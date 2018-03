Macri criticó el fallo que favoreció a Cristóbal López: "Nos ha dado indignación"

Impuestos

19-03-2018 Dijo que el empresario K hizo una maniobra de malversación y ratificó que la AFIP apelará la decisión

Mauricio Macri salió fuerte a expresar su rechazo al fallo de la Cámara Federal que dejó en libertad al empresario Cristóbal López.

“Absolutamente”, respondió el Presidente cuando fue consultado sobre si esa decisión lo había indignado, en una entrevista con el programa La Cornisa. El Presidente también cuestionó el cambio de carátula al considerar que el delito “no es evasión sino malversación” y confirmó que el Gobierno apelará ante Casación.

“Desde el Gobierno y la AFIP vamos a apelar y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, en el proceso global de la Justicia. Más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso no creo que sea central a este momento, lo central es el cambio de carátula”, aseguró Macri.

“No puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión, cuando no fue evasión. El cobraba por cuenta y orden de la AFIP impuestos que no eran de su actividad y se los quedó y los destinó a comprar otras cosas. Se los robó. Eso claramente es malversación, es una acción delictiva absoluta. No corresponde. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que son de los argentinos”, agregó.

El Presidente también confirmó que recibió un carta de López, en la que el empresario le preguntaba si lo “perseguía”, y que le respondió a la persona que funcionó como intermediario: “Yo le contesté que para mí intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro”.

Macri luego aclaró: “No tengo ningún problema personal con Cristóbal López”. El Jefe de Estado dejó otras frases vinculadas al caso: “El desfalco en el grupo Indalo es total”, “parte del dinero de la deuda se ha perdido”, “entro de la ley quiero recuperar lo más posible (de la deuda con la AFIP) para los argentinos” y “Hay que cuidar los puestos de trabajo en Indalo dentro de la ley”.

Macri también se refirió a las controversias por la salida de Alberto Abad de la AFIP y la designación de Leandro Cuccioli, un funcionario con inversiones en las Islas Caimán y que integró el directorio de El Tejar, compañía de la que Ignario Rosner –el financista que tomó el control del grupo de López– también fue director. “La vinculación de Cuccioli con Rosner son versiones trasnochadas”, dijo el Presidente, y se mostró elogioso con Abad: “Fue un tío que me dio la vida”.

De ese modo el jefe de Estado ratificó la posición que ya habían expresado funcionarios y asesores jurídicos del Gobierno. La AFIP apelará el fallo que enmarcó la investigación en el delito de evasión y dispuso la liberación de López y su socio Fabián de Sousa.

“Es una decisión sorpresiva y casos como éste generan hacia la gente un mensaje equivocado en términos de niveles de impunidad”, había asegurado el ministro de Justicia, Germán Garavano. Un concepto similar expresó Elisa Carrió, la diputada que mantuvo fuertes diferencias con Garavano por otros temas como la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA pero en este caso hubo coincidencia. Carrió habló de “un acuerdo de impunidad”.

Ricardo Gil Lavedra, abogado de la AFIP durante la gestión de Abad, ya había adelantado que el ente recaudador apelará ante Casación. El ex diputado radical consideró “grave” el cambio de carátula decidido por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah -votaron a favor- y Leopoldo Bruglia -en contra-. “Es una defraudación al Estado porque es una maniobra pergeñada desde ahí. Había una ingeniería diseñada para que no pagara nunca”, sostuvo Gil Lavedra.