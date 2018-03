"Influencers": mimados de las marcas que cobran hasta $100.000 por mencionarlas

Tecnología

19-03-2018 El único requisito es que sean originales, si copian no sirven. Los que tengan un estilo propio o marcado son los que van a prevalecer

Los “influencers” son los niños mimados del marketing digital. Comparten en las redes sociales su visión de lo que los apasiona, atraen seguidores, son capaces de marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo.

Buscados por las marcas, llegan a cobrar hasta 100.000 pesos por un posteo aunque el cachet se amolda a cada campaña en particular.

El negocio crece a tal velocidad que empresas como la "startup" española Samy Road, que contacta "influencers" con marcas y que tiene como accionista a la familia Bulgari, busca socio local para desembarcar en la Argentina, según informó el diario BAE.

Si bien los influenciadores o embajadores de marca siempre existieron, la era digital les dio otro impulso y hasta se los rebautizó como "influencers". Lo que antes eran un PNT (publicidad no tradicional) o “chivos” ahora pasaron a ser glamorosas publicaciones.

Silvia Maggiani, socia de Urban Grupo de Comunicaciones, dijo a ese medio: “Las personas siempre tuvieron impacto sobre otras personas, pero la democratización de las comunicaciones cambió las reglas de juego y ahora ellas se transformaron en marcas y en medios de comunicación en sí mismas. La gente consume información editorializada, le interesa lo que piensa determinada gente. A nosotros, nos cambió el negocio”.

Urban creó un laboratorio de análisis de datos que se llama Urban Fact, que utiliza "big data" para trabajar con influencers con mucha más certeza.

“No se trata sólo de contratar gente con muchos seguidores o muchos likes, los analizamos de una manera holística, si hablan los temas que necesita la marca. Cobran importancia los microinfluencer, que por más que tienen menos seguidores, no significa que tengan menos impacto. A veces las celebrities pueden no influenciar y la gente puede no creerles”, sostuvo Maggiani que tiene una cartera de clientes que incluye a marcas como Adidas, American Express y Reebok.

Los acuerdos no sólo se cierran a través de efectivo: el canje de productos o servicios también es moneda corriente. Think Y es una agencia digital que se especializa en la contratación de talentos para Unilever, Quilmes y Movistar.

Florencia Vanetta, directora de cuentas de esta agencia, explicó que “Marcelo Tinelli, Sofía Zamolo, Lali Esposito o Tini Stoessel pueden llegar a cobrar 5.000 dólares por un posteo. Tienen más de 2 millones de seguidores. Incluso, un influenciador que se hizo popular y promedia los 500.000 seguidores pero que entiende como llegar al público puede alcanzar esa cifra”.

Vanetta agrega que “un influencer no se define por la cantidad de seguidores sino por las personas que alcanza. Buscamos celebrities cuando queremos conseguir alcance, pero para generar credibilidad, elegimos los low profile, con no tantos seguidores pero influyentes en su pequeño nicho”. Algunos de los más buscados por Think Y son Grego Rosello, Belu Lucius, Angelita Torres o Lionel Ferro.

Gonzalo Segura, responsable de relaciones públicas de Adidas, reconoció que “la marca tiene un fuerte foco en lo digital, que nos corrió de la pauta tradicional en medios. La inversión está volcada a sitios web, buscadores, youtubers y redes sociales. Los influenciadores son grandes focos de amplificación y validación del mensaje. Buscamos que tengan credibilidad y que le hablan al consumidor que está alineado con nuestro target”.

Los acuerdos económicos son personales, no hay un tarifario establecido. “El único requisito es que sean originales, si copian no sirven, los que tengan un estilo propio o marcado son los que van a prevalecer. Atendemos sus necesidades, trabajamos como partners de ellos, ponemos a su disposición plataformas de entrenamiento y escuchamos sus proyectos personales, ya sean viajes o ideas creativas que sean oportunidades de generación de contenidos”, contó Segura.

Entre los elegidos de Adidas también figuran Charly Iacono, experto en freestyle; para el segmento Original eligieron a Manu Vaile y Cande Vetrano y para fútbol, también sumaron a Los Displicentes, cuatro chicos que hacen videos en YouTube.

En el caso de su marca Reebok, trabajan con Natalie Pérez, Tucu López, Celeste Failache, Miscellaneous (Male Pizarro y Loli Pueyrredón) y Nacho y Ramiro Nayar.