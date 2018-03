Cada vez más empresas argentinas crean gerencias de People Analytics y un 12% ya usa habitualmente la herramienta

Management

22-03-2018 Una nueva Diplomatura de la Escuela de Postgrado del ITBA, única en la región, enseña a utilizar la Ciencia de Datos aplicada a la gestión de personas

Es común escuchar que, en muchos aspectos, las compañías argentinas están atrasadas respecto de los modelos de gestión que se implementan en otros países.

Pero de acuerdo a un relevamiento realizado en 2017 entre más de cien empresas medianas y grandes que operan en el país, un 12% dijo ya estar utilizando habitualmente People Analytics para la toma de decisiones.

Este valor está en línea con lo que ocurre en países que son punta de lanza en materia de Recursos Humanos. Estudios internacionales del sectorindican que alrededor del 15% de las compañías en el mundo emplean esta herramienta con regularidad en sus tareas de manejo de personal.

En Argentina, además, otro 65% de las firmas consultadas dijo estar aplicando Analítica de Datos en algunos de sus procesos de Recursos Humanos, y un 19% estaba empezando a hacerlo.

En este marco, de aquellas empresas que participaron de la encuesta el año pasado, solo el 4% no tiene ninguna vinculación con esta disciplina digital, una tendencia que se presenta como ampliamente extendida en el universo corporativo local.

De hecho, "muchas empresas ya están abriendo su gerencia de People Analytics, que es el equivalente, por ejemplo, a la posición a cargo de Business Intelligence en el área de Marketing", le dijo a iProfesional Luis María Cravino, Director de la nueva Diplomatura en People Analytics del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA.

"Lo ideal sería que todas las personas del área de Recursos Humanos puedan tener al menos un conocimiento general en esta materia, y que aparte haya un especialista que dependa de la dirección, como ocurre con cualquier otra función del área como capacitación, selección o compensaciones", afirmó Cravino, quien es también Director desde hace 12 años de la Diplomatura en Desarrollo Organizacional del ITBA, y cofundador y Presidente de AO Consulting.

En la medida en que esta práctica se vuelve moneda corriente en firmas locales, también resulta cada vez más necesaria una oferta de formación acorde, que permita a los interesados en aplicar la Ciencia de Datos profesionalizarse y ampliar sus conocimientos.

"Desde hace tiempo hay una demanda muy importante, vinculada a Recursos Humanos pero no únicamente de parte de ellos. Es gente que está preocupada por el uso de nuevas tecnologías, sobre todo con algún basamento matemático, para la gestión de personas", dijo Cravino al presentar el nuevo programa de People Analytics que ITBA inaugurará este año.

La Analítica de Datos aplicada al manejo de personal es utilizada con fines descriptivos -para entender lo que ocurre en una empresa en un determinado momento-, predictivos (conocer qué va a ocurrir) y prescriptivos, o que proponen soluciones a futuro para cambiar aquello que puede pasar dentro de la fuerza de trabajo.

Permite analizar grandes o pequeños volúmenes de datos y encontrar patrones, por ejemplo, acerca de quiénes son las personas cercanas a abandonar la compañía, por qué se repiten los casos de ausentismo y rotación en determinado sector, etc.

"Dentro de lo que es la Analítica de Datos, se pueden aplicar distintas ramas como Analíticas de empleos, de desempeño, de aprendizaje, de talento, de compromiso", describió Cravino, y aseguró que esto permite dejar de lado las decisiones y planes basados en intuición y experiencia, y pasar a otros fundamentados con información y procesos de análisis concretos.

La Diplomatura en People Analytics del ITBA inicia el próximo 20 de abril y se extiende por ocho meses. Se cursa de forma presencial los días viernes y está dirigida no solo a profesionales de Recursos Humanos sino también a consultores, asesores de empresas o que trabajan en otras áreas como Sistemas o Investigación de Mercado.

"Es para todo aquel que tenga una tarea en interacción con la gente y quiera medir resultados en términos de impacto", aclaró el director del nuevo programa de ITBA.

La Diplomatura está organizada sobre cuatro ejes fundamentales. El primero es el de herramientas de People Analytics y medición orientadas a RRHH.

La segunda parte aborda herramientas estadísticas -con profesores de ITBA expertos en esta materia- para hacer correlaciones, regresiones, etc.

El tercer eje es el tratamiento de los datos con tecnologías informáticas para construir bases, explorarlas (data mining) y visualizar la información, a cargo de profesores de Informática.

Y por último, se verán aplicaciones concretas de Analítica predictiva y descriptiva en variables como selección, capacitación, desempeño, talento, compromiso, etc.

Son 13 reuniones en las que se abordarán problemáticas y casos reales, con la visita de profesionales de grandes empresas que expondrán durante la cursada cómo vienen trabajando con estas nuevas metodologías.

Al tratarse de una diplomatura, no se requiere título universitario para inscribirse, y Cravino aclara además que no es necesario tener formación matemática o estadística, "pero si tiene que haber un interés personal en el método analítico".

"Hay cierto miedo a no poder manejar estas tecnologías pero esto no significa que los profesionales de Capital Humano no estén ya usando herramientas analíticas para la toma de decisiones", afirmó el experto, y aclaró que tampoco es necesario contar con un gran presupuesto o trabajar en una empresa con mucha cantidad de empleados para realizar análisis mediante estos procedimientos.

"No enseñamos el manejo de un software sino a saber qué pedirle. Y aunque no tengas en el trabajo ninguna de estas cosas, el pensamiento analítico puede utilizarse con papel, lápiz y una calculadora", cerró.