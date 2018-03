Evasión fiscal: la AFIP española mantiene la vía penal contra Cristiano y rechaza su oferta económica

Impuestos

La Agencia Tributaria española mantendrá laen la investigación contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros cometido entre 2011 y 2014 en relación a sus derechos de imagen, según señalaron fuentes próximas a la investigación a El País de España. Estas calificaron comola reunión que mantuvieron hace unos meses con el delantero portugués, que ofreció "una cantidad insignificante" que rondaría los "cuatro o cinco" millones de euros frente a los casi 15 que le reclama el ministerio público. La Agencia Tributaria rechazó esta oferta económica. La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, en su denuncia , defiende que Ronaldo se aprovechó de unacreada en 2010, el año siguiente a su fichaje por el Real Madrid procedente del, para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, lo que supone unde sus obligaciones fiscales en España. El delantero está imputado porcontra la Hacienda Pública, uno por cada uno de los ejercicios fiscales en los que supuestamente cometió fraude , de 2011 a 2014.La sociedad que se ocupó de los derechos de CR7 se llama Tollin Associates LTD y está domiciliada en las, unEsta cedió la explotación a otra compañía, ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD. Esta mercantil era la que se dedicaba, según la Fiscalía, a la gestión y explotación de los derechos de imagen de CR7 sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna. En caso de ser hallado culpable, si finalmente se llega a juicio, el delantero portugués se expone a una pena dede cárcel por cada delito. Según los abogados de CR7, la mayoría de los derechos de imagen del jugador fueron generados fuera de España, por lo que, sostienen, la tributación no debe realizarse en este país. Los letrados se apoyan en un informe de la consultora Nielsen que certifica que solo el 6,1% de los ingresos cobrados por derechos de imagen de Cristiano Ronaldo son de "fuente española", y por tanto, sujetos a tributación en este país. Además, según este documento de defensa, el 98% de sus seguidores de Facebook y el 91% de las conversaciones en Twitter sobre el futbolista se producen fuera de España. Otra gran discrepancia tiene que ver con el momento en que Cristiano Ronaldo debió declarar los ingresos. El jugador declaró de una sola vez, en el ejercicio 2014, todos los ingresos por derechos de imagen correspondientes a los años fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014. La Agencia Tributaria, y la fiscalía, consideran que estos ingresos debieron declararse año a año. Según sus abogados, la fórmula elegida por el jugador y sus asesores acabó favoreciendo a la Hacienda española.