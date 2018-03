Estudiar en el exterior: una feria de intercambios se realiza en simultáneo en 13 ciudades argentinas

Management

19-03-2018 Por octava vez consecutiva la feria de idiomas y estudios internacionales "Hello World", que organiza EF, se llevará a cabo en el país

Este jueves 22 de marzo, EF (Education First) realiza la 8° edición de "Hello World", la Feria Internacional de Intercambios y Estudios en el Exterior. Se trata de un evento multitudinario sobreque recibió alrededor deen todo el mundo, visitó más de 70 ciudades y llega a Argentina por octavo año consecutivo. Con la presencia de, organizaciones no gubernamentales e, el objetivo es generar un punto de encuentro para quienes quieren estudiar en el exterior y pertenecer a un mundo multicultural, a través de





El encuentro se realiza de 15 a 20 horas, y en simultáneo en: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Rios, La Pampa, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Saladillo, San Juan, Santa Fé y Puerto Madryn La entrada es, con inscripción online en la web de Hello World.