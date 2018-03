El Banco Central puso unos u$s188 millones para mantener el dólar estable en $20,54

Finanzas

19-03-2018 La entidad monetaria volvió a intervenir, luego que el pasado viernes vendió un récord de u$s413 millones, para sostener el precio del billete verde en el nivel actual. El mayorista finalizó a $20,20, tras tocar los $20,28. La demanda de divisas del mercado sigue elevada. El BCRA ya volcó u$s1.100 M

El mercado sigue demandado dólares, y la escasa oferta existente genera que la. Por lo queen el inicio de la semana paraen torno a los $20,20, cifra que la autoridad monetaria considera que debe ubicarse el tipo de cambio . Es que, de ser mayor, correríay "fogonear" aún más a la inflación.Por eso, la autoridad monetaria dirigida por Federico Sturzenegger volcó este lunes, según información oficial del propio BCRA, para, apenas, sostener estable el precio del billete verde.El incremento de la demanda se evidenció en el, que si bien fue 11% inferior al del viernes, marcó unTodo ello en un entorno en el que la City tiene las expectativas puestas en la próxima licitación de Lebac, ya que este martes vencen Letras de la autoridad monetaria por más de, por lo que elserá relevante para conocer lay de los activos tras la reciente fuerte intervención del banco central para evitar una mayor depreciación de la moneda local. Else mantuvoeste lunes enen las pizarras de las principales entidades de la City porteña, según el relevamiento que realiza habitualmente el Banco Central En ella cotización al público tampoco sufrió modificaciones y quedó en $19,95 para la compra y. Desde las otras entidades, el, ofrecido por el ICBC, Galicia y Supervielle. En tanto, en el circuito paralelo,se negoció con una leve suba de tres centavos apara la venta, por lo que tocó un nuevo precio máximo y la brecha con el promedio oficial minorista se ubicó en 38 centavos, o 1,9%.Por su parte, en el, bancos y empresas "cerraron" operacioneses decir, undel cierre anterior, luego de ventas oficiales, y que el valor de la divisa llegara a un máximo de $20,28 durante la rueda. mayorista con ventas en el sector donde operan los grandes jugadores", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios. Si bien las cotizaciones no mostraron mayores oscilaciones, losestuvieron atentos alya que cabe recordar que el pasadopara evitar que el precio se disparara. De esta manera, ese día concretó sudesde las PASO de agosto, ya que desde el lunes 5 de marzo pasado a la fecha la autoridad lleva colocados. Ese día y luego de siete meses de ausencia, volvió a aparecer en las pantallas de los operadores con sucesivas ofertas, a fin de estabilizar las cotizaciones.En resumen, elen los últimos días que el precio del dólar actual, al afirmar que, en la convicción de que, en las condiciones actuales, una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación". De acuerdo a un informe de la Fundación Mediterránea, "el, lo que afectaría la marcha del nivel de actividad".El impacto de esta actitud oficial en el mercado , según los operadores consultados por, podría ser inocuo, ya que en ruedas anterioresy va a comprar todo lo que ofrezca", resume Francisco Díaz Mayer de ABC.Este martes será la, en el que será el vencimiento de Letras más elevado de los últimos meses.En la previa esta colocación, en el, y la de 246 días al 25% anual, por un volumen negociadoEn eldel Rofex se operó, de los cuales más del 40% se operó paracon una tasa implícita del 24,9% anual, y el resto de los plazos operaron con leves bajas de hasta dos centavos, ante el cierre final sin cambios del spot.Elnegociado fuede 2018 a