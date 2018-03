Una mujer "empapeló" una sede de la AFIP en protesta por la libertad de Cristóbal López

Actualidad

19-03-2018 "Lo favorecieron con la suma millonaria que debe, cuando a un contribuyente común nos embargan por $200", justificó la manifestante que realizó la pegatina

Unade la capital tucumana parael fallo de la Justicia que ordenó lapara el empresarioacusado de presunta evasión tributaria por más de $8.000 millones. "Vi en las noticias el fallo judicial quecon la suma millonaria que le debe a la AFIP , cuando una como, nos multan o nos inhiben", remarcó Anahí Alejandra Díaz, según consignó La Gaceta."Yo soy una persona que. Cuando me asaltaron en 2015 me hice escuchar en la plaza. Esta vez no quise perjudicar a nadie cortando el tránsito y por eso decidí hacer esta pegatina para decirles que", subrayó la mujer. Díaz adhirió carteles en el frente de la sede de la AFIP . Lo cierto que el ente recaudador se había quejado sobre elque terminó con ladel empresario ypara saldar la deuda de Grupo Indalo . "Me saqué un poco la bronca, pero todos sabemos que esto es. Se nos burlan en la cara. Hay un complot de todos los poderes para hacer este tipo de cosas", concluyó la comerciante.