El miércoles habrá paro de subte por protesta de los metrodelegados

19-03-2018 Será entre las 5.30 y las 8.30 por presunta presencia de asbesto en formaciones de la línea B. Denuncian que Metrovías y la Ciudad no analizaron los coches

El sindicato Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció que el próximo miércoles realizará un paro en todas las líneas entre las 5.30 y las 8.30, a raíz de su reclamo por la presunta presencia de material cancerígeno (asbesto) en formaciones de la línea B.

"A lo largo de casi un mes hemos denunciado la presencia de asbesto en los trenes CAF5000, que ya hemos hecho retirar de circulación, y la clara sospecha de su presencia en los trenes CAF6000, solicitando que se conforme una comisión que revise dichas formaciones y eventualmente, reemplace las piezas correspondientes", remarcaron los metrodelegados en un comunicado.

No obstante, el SBASE –empresa de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo la administración de la red de subtes– hasta este lunes no hizo la convocatoria que reclamaba la AGTSyP para conformar esa comisión para determinar si hay asbesto en esas formaciones, por lo cual decidió realizar este nuevo paro de tres horas.

"Ante esta situación, nos vemos obligados a realizar medidas de autodefensa, que consistirán en la paralización de las seis líneas de Subte y el Premetro el día miércoles 21 entre las 05:30 y las 08:30. Lamentamos tener que llegar a esta situación, pero la necesidad de custodiar la salud de nuestros compañeros y usuarios sumado a la intransigencia empresarial y de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires no nos deja alternativas", indicaron.

El reclamo por este tema surgió luego de que en España se conociera que se había encontrado asbesto en formaciones del metro de ese país, al que el Gobierno porteño le compró hace más de cuatro años las formaciones para la línea B, aquellas que cuentan con un sistema de apertura de puertas manual, que se acciona levantando una manija.

"No dejan inspeccionar los trenes, no dejan que se tomen partículas y se estudien en un laboratorio. Es la única forma de que podamos estar tranquilos. Pero se está queriendo ocultar algo y están jugando con la vida de nuestros compañeros", sostuvo el metrodelegado Roberto Pianelli en declaraciones al canal C5N.

Por este mismo pedido, los metrodelegados habían realizado el martes de la semana pasada un paro de dos horas en todas las líneas, un día antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia adverso para la AGTSyP, ya que confirmó la anulación de la personería gremial en medio de la disputa con la UTA por la representación de los trabajadores del sector.

Por su parte, la semana pasada el SBASE emitió un comunicado en el que había anunciado que se iba a inspeccionar la totalidad de la flota CAF 6000 para "reconfirmar que no hay presencia de asbesto en la red".

"Las primeras revisiones hechas por la empresa Metrovías arrojaron resultados negativos y el Metro de Madrid asegura que los coches no contienen dicho material", indicó el organismo, que también planteó que "el material no representa riesgos para los pasajeros ni para los operarios mientras no sea manipulado".

La protesta de los metrodelegados por la presunta presencia de asbesto tiene como telón de fondo otros dos temas que prometen traer mayor conflictividad.

Uno de ellos es el revés judicial que volvió a darle a la UTA la representación de los trabajadores del subte y el otro son las negociaciones paritarias para las cuales los metrodelgados piden un 35% de aumento a raíz de 9 puntos porcentuales que habrían perdido en el acuerdo anterior más un 26% que piden para este año, una cifra muy alejada del 15% que prevé el Gobierno.

"Ningún gobierno nos regaló nada a los trabajadores del Subte, todas nuestras conquistas fueron peleando contra la empresa Metrovias y los diferentes gobiernos que benefician a las burocracias sindicales con las que negocian salarios a la baja y perdida de condiciones laborales como se ve en las paritarias en curso. Seguiremos dando la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores con o sin papeles, le pese a quien le pese", señaló al respecto Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado ejecutivo de la AGTSyP.