La Justicia, a punto de intervenir la petrolera de Cristóbal López y el resto de las empresas del Grupo Indalo

Negocios

20-03-2018 Lo tendría decidido el juez Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles. Así, se abriría la puerta a una intervención de hecho del Gobierno para liquidar las empresas de Indalo e impedir el retorno de Cristóbal López

La liberación de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa promete sumar capítulos en los frentes político, económico y judicial durante las próximas semanas y hasta meses. En lo político, las declaraciones de Mauricio Macri criticando el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña que les permitió a los dos empresarios y socios del Grupo Indalo salir de sus celdas en las prisiones de Ezeiza y Marcos Paz terminaron de encolumnar a todo el Gobierno detrás de un solo objetivo: la quiebra y desaparición como tal del holding empresario.

La visita de Alberto Abad el lunes por la tarde a la Casa de Gobierno es una señal más hacia ese objetivo. El todavía titular de la AFIP es el símbolo del ala dura del oficialismo que levanta las banderas de dicho objetivo. Y quiere dejar su cargo a fin de mes con ese legado todavía latente. Por eso, ordenó al cuerpo de abogados del ente fiscal con Rcardo Gil Laavedra a la cabeza apelar el fallo que liberó a los fundadores de Indalo, reclamo que será presentado lo semana próxima ante la Cámara de Casación. Buscará de este modo evitar el cambio de carátula de defraudación a evasión tal como quedó establecido en el fallo que liberó a ambos socios de Indalo.

En lo judicial, el enojo de Elisa Carrió y sus acusaciones sobre un pacto de impunidad empujaron a varios sectores del oficialismo a impulsar un pedido de juicio político contra los dos miembros de la Cámara que fallaron en favor de López y De Sousa. Es decir, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, mientras que Leopoldo Bruglia se opuso. También el fiscal Germán Moldes anunció que apelará el fallo de los dos camaristas y consideró que se trata de un "sobreseimiento encubierto".

Pero la novedad más sobresaliente se daría en las próximas horas. Es más que probable que el juez en lo comercial a cargo del concurso preventivo de Oil Combustibles, Javier Cosentino, decida la intervención de la nave insignia del Grupo Indalo para abrir las puertas a un desembarco del Estado tanto en la petrolera como en el resto del grupo.

La decisión modificaría el status de los actuales coadministradores nombrados por Cosentino en Oil. Se trata de Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega. Los tres fueron nombrados a mediados de agosto y tienen mandato hasta el 10 de agosto como coadministradores de Oil. Un cargo que comparten con Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, dueños del fondo OP Investment que desembarcó en Indalo en noviembre del año pasado con intenciones de reemplazar a López y De Sousa y encarar un plan de salvataje de todo el holding.

Hasta ahora, el terceto judicial no venía funcionando como una intervención sino que se dedican a investigar las finanzas y las operaciones realizadas por Rosner y Dellatorre en Indalo. Además de haberse opuesto a todos los planes presentados por ambos financistas ante la justicia para lograr oxígeno para las arcas de Oil y del resto de las empresas de Indalo. En la Casa Rosada se daba anoche tarde por descontado una orden del juez Cosentino para transformar la coadministración en una intervención de hecho que desplazaría a Rosner y Dellatorre del directorio de la petrolera y del resto de las compañías del holding que ellos rebautizaron como Grupo Ceibo.

La posibilidad abriría las puertas a una ayuda estatal y de la AFIP mas allá del cambio de carátula y del devenir judicial que le pueda esperar a López y De Sousa. Se crearía un fideicomiso que controlaría las cuentas de todo el grupo para garantizar el pago de los $17.000 millones que el ente fiscal reclama a Oil entre capital e intereses por no haber recibido de la petrolera los fondos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) entre el 2013 y el 2015.

Incluso desde el entorno de Rosner admiten como casi un hecho concreto la posibilidad de intervención, aunque aclaran que no abandonan sus planes de salvataje de la mano de una asociación estratégica con el gigante petrolero ruso Lukoil. Esa propuesta no encontró aval de los coadministradores y menos de la justicia, por lo menos hasta ahora. Y se terminaría de diluir si Cosentino ordena intervenir Oil Combustibles.

Te puede interesar Staples Argentina cambia de manos: el empresario Héctor Colella se quedó con el negocio local de la empresa estadounidense

Desde el Gobierno señalan con beneplácito esta alternativa judicial y hasta se animan a sostener que sería la fórmula menos traumática y con menor costo para el Gobierno de 0sostener los 14.000 empleos directos e indirectos que dependen de las empresas de Indalo.

Es que la AFIP podría pedir a la justicia el levantamiento inmediato de las inhibiciones y embargos que pesan sobre cuentas y activos de Indalo y por los cuales hoy el grupo sigue atravesando por una situación financiera de ahogo ya casi insostenible.

También prometen la intervención de YPF para quedarse con ciertos activos del grupo que serían liquidados por el fideicomiso para hacer frente a las deudas. Es más que obvio que el mayor interés serán los activos de Oil. Es decir, su refinería de la ciudad santafesina de San Lorenzo que hoy se encuentra sin producir por decisión de Rosner, al no contar con fondos para mantenerla operativa. También con parte de la red de 400 estaciones de servicio. O por lo menos, de los locales que todavía no hayan cambiado de bandera como consecuencia de la imposibilidad de recibir nafta y gasoil de parte de la petrolera de Indalo. Ocurre que Rosner no logró tampoco que los coadministradores y la justicia avalaran un contrato de importación de combustibles de la mano de Lukoil ni la compra local a Pampa Energía y Trafigura.

Mientras tanto, Cristóbal López y Fabián De Sousa se volvieron a encontrar cara a cara ayer lunes por la noche después de cuatro meses de separación obligada. Ese tiempo fue el que estuvieron en prisiones diferentes desde mediados de diciembre del 2017, período hasta el cual las reuniones entre ambos eran constantes. A veces, en más de dos ocasiones por día. Sin embargo, desde el 19 de diciembre de ese mismo año no volvieron a verse ya que Cristóbal López fue enviado al penal de Ezeiza y Fabián de Sousa, su socio y amigo, al de Marcos Paz.

Ambos procesados y acusados con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raíz del desvío de $8000 millones del llamado Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) recaudados en calidad de agente de retención por Oil Combustibles S.A (OCSA) y que debía ser girado por la petrolera a las arcas de la AFIP, por entonces a cargo de Ricardo Echegaray. Los dos empresarios abandonaron sus celdas el viernes pasado, favorecidos por el fallo dividido de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña que además cambió la carátula de la causa de malversación a evasión fiscal y que podría derivar en la unificación de todo el proceso en el fuero Penal Económico y no en el Federal.

Casi de manera inmediata a su liberación, Cristóbal López viajó en un avión privado a Misiones para, supuestamente, visitar a su pareja, la modelo Ingrid Grudke. En tanto, De Sousa, permaneció con su círculo íntimo en su vivienda. Por ese motivo, no hubo charlas personales entre el viernes y el domingo, aunque sí varios cruces telefónicos en los cuales quedó sellado el encuentro del lunes en la residencia de López. Según pudo saber iProfesional, fue una "reunión cumbre" entre los dos socios y fundadores del Grupo Indalo y habría servido para unificar estrategias tendientes a recuperar el poder dentro del holding desplazando a Rosner y Dellatorre y a todo el fondo OP Investment.

Se habría convocado a una asamblea de accionistas del grupo para designar nuevos directorios en todas las compañías que operan bajo el paraguas de Indalo.

Las relaciones con el dueño de OP Investment se resintieron durante los cuatro meses en los cuales López y De Sousa estuvieron en prisión. Según la visión de López, el financista avanzó en tomar el control de Indalo y hasta le cambió el nombre por el de Grupo Ceibo, sin su consentimiento y a pesar de que el juez federal Julián Ercolini nunca autorizó el traspaso de las acciones. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, fue quien los envió a prisión con un fallo en el que caratuló la causa como de "administración fraudulenta" mediante una maniobra para evadir el traspaso de los fondos del ITC que recaudaba Oil Combustibles, y que no depositaba en las arcas de la AFIP.

Según el ente fiscal, la maniobra se llevó a cabo entre el 2013 y el 2015. En esos cuatro años, Oil se quedó con $8000 millones del ITC aunque, sumados los intereses y varias actualizaciones, en la actualidad el reclamo de la AFIP llega a los $17.000 millones. Para Ercolini, Indalo usó el dinero para financiar la compra de otras empresas que engrosaron el capital del holding. Además, les dictó la prisión preventiva por entender que violaron "medidas cautelares" que se habían ordenado en la causa con anterioridad. Además se les trabó un embargo por $17.000 millones. En la causa, también está imputado y procesado Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.

Ercolini tuvo en cuenta además que, en los casos de los socios de Indalo, manifestaron haber vendido las acciones del grupo sin solicitar de manera previa la autorización judicial debido a la inhibición general de bienes que pesa sobre ambos. Y ante la negativa del juez a levantar esta prohibición "no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión, lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial".