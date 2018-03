Merlo: pagaba $700 de impuesto municipal y ahora le llegó una boleta por $230 mil

Impuestos

20-03-2018 Dos quinteros de esa ciudad viven una situación desesperante por el revaluó de la tasa local

Hace pocos meses, el Concejo Deliberante de Merlo aprobó casi por unanimidad uninmobiliario. El nuevo sistema produjo una actualización de las cifras para pagar eny también generó desesperación en varios comerciantes. A una pareja que tiene una huerta en la que cultiva acelgas que pagaba $700 a fin del año pasado tuvo un aumento del 32 600%: la boleta para el anual del 2018 es de $230 mil.Telenoche entrevistó a la pareja de quinteros que sufre el rotundo revalúo. Fabian y Fátima, desesperados, dijeron que les esla nueva tarifa. "No podemos pagar esa cifra. Es imposible", contó la mujer. En el caso en el que deban pagar la boleta de más de $230 mil, losdeberían pasar el precio al producto que venden. Como la acelga tiene un valor de $20 por paquete debería costar $6500 cada uno. Daniel Malnatti fue hasta elpara buscar una explicación. El impuestazo arrancó en diciembre cuando el Ejecutivo municipal de Gustavo Menéndez mandó dos ordenanzas que permitió que se pudiera cobrar esta revaluación. "No debería pasar que se cobre tanto si aplicas bien la ordenanza", comentó David Zencich, concejal de Cambiemos. Desde el lado del oficialismo, dieron la voz oficial de qué se está haciendo en cada caso. "El departamento ejecutivo. Algunos se están reviendo", afirmó Juan Carlos Ruiz, secretario del Consejo Deliberante de Merlo, del Partido Justicialista. La desesperación de los quinteros se palpa. Nerviosa, Fátima comentó que está pasando por un"No duermo de noche de los nervios. Estoy empastillada por no poder dormir", sentenció. Su marido, Fabián, se quebró. "Quiero dejarles a mis hijos la herencia que tuvimos nosotros. Quiero ver a mis nietos acá", cerró.