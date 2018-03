Tierra del Fuego le compra una Letra al Tesoro por u$s101 millones

Finanzas

20-03-2018 No es la primera vez que la provincia austral le compra deuda al Gobierno. En septiembre del año pasado suscribió una Lete que vence la semana próxima

Luego de las dos emisiones suscriptas por la provincia de Buenos Aires , ahora esla que, por segunda vez,El Gobierno emitió hoy una(Letes) por más de u$s100 millones que "" por la administración deque, de esta forma, compra deuda al Gobierno nacional.A través de lapublicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de, el Ministerio de Finanzas dispuso la emisión mencionada a 120 días de plazo. En su artículo 1, la norma establece que se emitirá una Letra por un monto nominal de hasta u$s101.582.741, con fecha 19 de marzo y vencimiento el 17 de julio próximo. Asimismo, dispone que ely no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales. No es la primera vez que la provincia austral le compra deuda al Gobierno. En septiembre del año pasado suscribió una Lete en dólares, por u$s 51.015.580 que vence la semana próxima.