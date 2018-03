Cómo detectar avisos de empleo falsos y qué hacer en caso de ser víctima de un engaño

Management

20-03-2018 Los "empleadores ficticios" por lo general buscan obtener dinero, o lo que es aún más peligroso, información personal o financiera de los usuarios

Desafortunadamente, existen muchas ofertas de empleo falsas y sobre todo se difunden a través de Internet.

Los "empleadores ficticios" por lo general buscan obtener dinero, o lo que es aún más peligroso, información personal o financiera de los usuarios.

Para prevenir este tipo de situaciones es fundamental poder detectar una oferta engañosa. Por eso, la consultora de Recursos Humanos Adecco Argentina, explica a través de una serie de consejos cómo darse cuenta y actuar en consecuencia.

¿Cuándo sospechar?

- Si el responsable del aviso solicita que se adelante una cantidad de dinero para poder seguir participando en la búsqueda

- Si se ofrece una remuneración superior al estándar de mercado

- Generalmente se proponen horarios extremadamente flexibles o trabajar desde el domicilio personal

- No suele estar claramente especificado el trabajo que hay que desarrollar

- La fuente de la oferta no es fiable o conocida

- Utilizan cuentas de correo electrónico no corporativas, como Gmail, Hotmail, etc.

Los usuarios que acceden a estas ofertas a través de portales de Internet o avisos en prensa gráfica, deben tener en cuenta que tanto las empresas como las consultoras, no cobran a los postulantes por participar en un proceso de selección, ni tampoco en el caso de que la persona sea contratada.

Es importante aclarar que tampoco se cobra por la realización de estudios preocupacionales, aseguran desde Adecco.

El objetivo de estos avisos falsos de empleo suele ser de tres tipos:

1. Obtener dinero de manera directa

2. Robar información personal para vender a terceros

3. Obtener información financiera de las personas que se postulan para usarlas con fines de estafa

¿Cómo actuar frente a esto?

- No proporcionar información bancaria durante las entrevistas.

- Utilizar sitios web de empleo de confianza. Si existen dudas, investigar la página web de la empresa para ver si el aviso está publicado.

- Tener cuidado con nuevos contactos en LinkedIn, ya que ha habido un aumento de perfiles falsos que buscan robar información del usuario.

- Cuidar que no sólo haya un teléfono móvil suministrado para consultas, sino también un teléfono fijo.

- Si ofrecen un trabajo sólo por recibir la solicitud es para desconfiar. La mayoría de los procesos de contratación tienen una serie de etapas y una entrevista es, sin duda, una de ellos

- Verificar que la empresa que ofrece el empleo es real: para ello se puede buscar a la compañía en cuestión por internet, donde se podrá corroborar la existencia de la misma. Tiene que tener una dirección física. En caso que sea una consultora, igual

- En caso de dudar de la veracidad del aviso, una opción es contactarse con la empresa que ofrece el empleo para confirmar que se encuentren en dicho proceso de búsqueda

- Chequear nombre y apellido de quien lo va a entrevistar: para esto se puede utilizar la red social LinkedIn, por ejemplo.

"Desde Adecco nos aseguramos que todos los procesos sean reales, dado que gestionamos las relaciones con nuestros clientes desde el día cero, dejando registros de cada contacto con el mismo y su propósito, así como archivamos y actualizamos constantemente los datos legales de los mismos", expresó Carla Cantisani, Directora de Servicios y Calidad del Grupo Adecco en Argentina.

"En nuestro caso, todas las publicaciones de Adecco mencionan el nombre de la compañía e incluyen también nuestro logo", agregó.