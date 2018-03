Un test de personalidad pudo cambiar las elecciones de EE.UU y sumió a Facebook en su mayor crisis

Tecnología

20-03-2018

¿Se puede medir la personalidad de diferentes grupos de personas con una herramienta? Bajo esta idea, dos investigadores de la Universidad inglesa de Cambridge crearon una aplicación en 2007.

Varios años después, la misma herramienta pudo cambiar la política del mundo y meter en serios problemas a la mayor red social del planeta.

La aplicación se llamaba MyPersonality, y los investigadores eran los psicólogos David Stillwell y Michal Kosinski, quienes empezaron a experimentar en Facebook con millones de usuarios de la red social.

Según informaron los diarios The New York Times y The Guardian, MyPersonality logró un éxito arrollador en muy poco tiempo.

Algo más de 6 millones de usuarios aceptaron rellenar el test de personalidad, a priori inocente, y lo que es más importante, casi la mitad de ellos aceptó ceder la información personal de sus perfiles por la “ciencia” (de los datos).

MyPersonality está basado en el denominado "Modelo de los cinco grandes" en psicología. Un estudio que analiza la personalidad de las personas como la composición de cinco factores amplios o dimensiones de su personalidad.

Estos cinco rasgos se suelen denominar tradicionalmente así:

* Factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias).

* Factor C (Conscientiousness o responsabilidad).

* Factor E (Extraversion o extraversión).

* Factor A (Agreeableness o amabilidad).

* Factor N (Neuroticism o inestabilidad emocional).

Los cinco forman la sigla “OCEAN”.

Los dos investigadores vieron el poder de lo que tenían entre manos, pero la clave no fue solo el test, sino que aquello llegó a oídos del autor de la “fuga de información”, Christopher Wyle, el ingeniero de datos que probó MyPersonality en algunas campañas donde participaba con datos reveladores.

Este ingeniero tuvo en 2013 un encuentro con Steve Bannon, ex mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump.

El ex editor del diario político Breitbart financió Cambridge Analytica con un capital de 15 millones de dólares donados por el republicano Robert Mercer. El objetivo era aplicar lo aprendido con MyPersonality para influenciar en los estadounidenses por el voto republicano.

El núcleo del trabajo de Cambridge Analytica es una prueba de personalidad simple: MyPersonality. El test está disponible de forma gratuita en la red, y constituye la base de estudios psicológicos sobre la felicidad y la longevidad, ya que realmente se trata del modelo de los cinco grandes.

La prueba ofrece a los usuarios una puntuación llamada “OCEAN”, que se refiere a cómo calcula el rendimiento en una medida basada en la Apertura, Conciencia, Extroversión, Agradabilidad y Neuroticismo.

Los puntajes de Ocean se han utilizado en una gran parte de la investigación en ciencias sociales, incluidos muchos de los estudios a largo plazo que analizan a personas que han vivido entre la década del 90 y la primera década de este siglo evalúan los tipos de rasgos de personalidad que tienen en común.

Los rasgos que examina la prueba fueron identificados inicialmente en la década de 1960 por investigadores de ciencias sociales que escucharon con frecuencia a los participantes del estudio usarlos para describirlos a ellos mismos o a otros.

Tres décadas más tarde, el psicólogo de la Universidad de Hawai, John M. Digman presentó una mirada general a los rasgos en lo que llamó un “modelo de cinco factores” de la personalidad.

En la actualidad, los investigadores usan evaluaciones del modelo para medir las personalidades de los participantes en una variedad de estudios a largo plazo sobre temas que van desde el bienestar general hasta la felicidad y la longevidad.

Si bien estos estudios emplean versiones más largas y más exhaustivas de la prueba, hay una más corta que puede realizar cualquiera online en solo unos minutos.

Las preguntas en una de las pruebas, disponibles en el Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge, piden a los usuarios que digan con qué exactitud frases como “No hablo mucho” son capaces de describirlos.

Otras declaraciones en el cuestionario incluyen afirmaciones como “Rara vez me siento triste” y “Soy el alma de la fiesta”, así como proclamaciones del tipo “Me enfado fácilmente” o “Siento las emociones de los demás”. La respuesta a cada afirmación se usa para calcular una puntuación en cada uno de los rasgos Ocean.

Una vez acabado, las personas que obtienen una puntuación alta en extraversión tienden a estar muy de acuerdo con las afirmaciones diseñadas para evaluar lo habladores, enérgicos y asertivos que son.

Aquellos que obtienen un puntaje alto en la amabilidad tienden a estar muy de acuerdo con las declaraciones diseñadas para evaluar lo comprensivos, amables y afectuosos que son.

Las personas que puntúan alto en consciencia tienden a estar de acuerdo con aserciones como “Siempre soy muy organizado y minucioso”, y aquellos que obtienen una puntuación alta en neuroticismo generalmente están de acuerdo con afirmaciones como “Estoy ansioso o tenso con frecuencia”. La última medida, la apertura, incluye rasgos como una poderosa imaginación o un alto grado de perspicacia.

Con todo ello se puede conseguir un cóctel explosivo de datos que ha puesto a Facebook en la mayor crisis desde su creación, y en seria duda el resultado final de las elecciones que tuvieron lugar en 2016 en Estados Unidos.

Lo dijo Wyle, el hombre que creó el aparato, y que ha filtrado que llegaron a hacerse con 50 o 60 millones de datos de perfiles de la red social.