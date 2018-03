Corrupción, aborto, acoso, delitos cambiarios y personas jurídicas: las claves de nuevo Código Penal

Legales

El nuevo proyecto de Código Penal sería presentado en los próximos dos meses. Estará integrado por 500 artículos que tratarán de terminar con más de 100 años de "parches".

En el cuerpo vigente actual hay 316 artículos pero más de 900 leyes complementarias que, en la práctica, generaron desequilibrios. El Gobierno pretendería que el Congreso lo apruebe en el transcurso de este año.

El titular de la comisión especial de reforma, el camarista de Casación Mariano Borinsky dialogó con el diario Ámbito Financiero sobre los principales ejes de las modificaciones que incluyen temáticas como corrupción, terrorismo, aborto, acoso laboral y perspectiva de género como agravante de todos los delitos. Agrega además responsabilidad penal para las personas jurídicas y convierte las infracciones cambiarias en delitos. Se incorporarán los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles y se dejarán de lado cuestiones que ya han sido definidas por la Corte Suprema: la reincidencia será aplicada y la tenencia de droga para consumo personal, despenalizada.

“Consideramos prioritario fijar una pena adecuada y que se aplique. Por eso el parámetro no es subir o bajar, sino qué pena tiene y si se aplica o no. Si es mayor de 3 años será con prisión, pero si es menor que sea efectiva, aunque no sea en la cárcel”, indicó el magistrado.

En ese sentido, señaló que se abrió el espectro de penas alternativas como la tobillera electrónica, la pena pecuniaria, tareas comunitarias y sanciones económicas medidas (denominadas "día multa" que se actualizará constantemente).

Un punto central de este proyecto tiene que ver con reincidencia. “La Corte ya zanjó esa controversia en el caso "Arévalo". Es constitucional bajo el principio de igualdad. No es lo mismo alguien comete un delito por primera vez que el que ya lo cometió”, indicó Borinsky.

Habrá, además, nuevas modalidades como los delitos cambiarios, aduaneros, tributarios, delitos informáticos, lesa humanidad. Se incluyó la contaminación de flora, fauna, extinción de la especie. “No hay grandes modificaciones pero en cuanto a corrupción y funcionarios públicos suben las penas. Son algunos casos puntuales. A partir de los hechos que se cometan habrá sanción pecuniaria”, destacó el magistrado.

Con respecto a los delitos cambiarios, el magistrado explicó que aprobaron su incorporación porque “estaban como infracciones al régimen penal cambiario. Ahora pasan a la categoría de delitos”.

Serán considerados delitos las falsas operaciones de cambio, operar sin estar autorizado, actos que infrinjan normas sobre sistema de cambios, no liquidar en los plazos y condiciones.

“Todo esto va a tener sanciones sobre todo cuando produzcan desbarajustes en la cotización. Serán delitos con penas de prisión mas "días multa" que no establece valor específico pero que se actualiza permanentemente”, agregó Borinsky a Ámbito Financiero.

En cuanto a los delitos de corrupción, el titular del cuerpo redactor de la reforma señaló que “se mejoran algunas tipificaciones como las de cohecho y se extienden al Presidente, vicepresidente, jefe de Gobierno, diputados y senadores que también van a ser pasibles de incluirse en este delito”.

“El enriquecimiento ilícito hoy solo puede ser investigado hasta 2 años luego de haber cesado en el cargo. Estamos extendiendo ese período hasta 6 años posteriores. En general, elevamos algunas penas que eran bajas pero no hay creación de nuevos tipos penales”, enfatizó.

También informó que aumentó la la escala penal de 4 a 12 años por enriquecimiento más "días multa" y se considerará como funcionario público a todos quienes estén obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial.

“Si usamos esta fórmula otras personas que no están actualmente incluidas quedan comprendidas según la ley de ética pública. El titular de una obra social o de un sindicato también. El texto indicará que no se pueda justificar su patrimonio con sus ingresos legítimos. Hoy está el concepto de "apreciable" que es ambiguo”, remarcó.

Y como nuevos delitos se incluirán la pornovenganza, el hackeo, los delitos informáticos contra la integridad sexual, (el grooming), y los que afectan la información estatal o privada. “Estamos haciendo capítulo específico”, le dijo el juez al citado matutino.

“También se incluyeron derechos de la libertad de los trabajadores. Delitos contra la dignidad, acoso laboral, mobbing y situaciones que eran infracciones y ahora lo vamos a tener en el Código Penal sancionado como delito”, concluyó.