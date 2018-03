Procesaron y embargaron por u$s60 millones a Lascurain, ex titular de la UIA

Legales

20-03-2018 El destacado industrial reconoció no haber finalizado una obra en Río Turbio, por la que habría cobrado un anticipo de $50 millones

El juez federal Luisprocesó este martes sin prisión preventiva por "" al ex presidente de la Unión Industrial Argentina () Juanen la causa por presuntode una ruta para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz. En su fallo, el magistrado también dispuso la prisión preventiva delAtanacioy del ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en esa ciudad Miguel Ángel Larregina y ordenó embargos de hasta $75 millones., que fue, había quedado preso el 6 de marzo pasado cuando, en conocimiento de su pedido de detención, se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py, aunque dos días después fue liberado, después de pagar unaEl ex titular de la UIA , como dueño de la empresa, trabó contrato con el Municipio de Río Turbio para realizarpara unir esa localidad con la vecina 28 de noviembre, una obra estipulada en Lascurain cobró por, por lo que fue citado a indagatoria: reconoció ante el juez haber recibido ese anticipo y dijo haberlo gastado en contratación de personal y en la puesta en marcha de un futuro comienzo de obra pero que luego reclamó más dinero de anticipo de obra. Luego de serle negado un incremento del anticipo, explicó, hubo un cambio de autoridades y tras ello, hecho que atribuyó al cambio de autoridades en el Municipio. A la par que otorgó la excarcelación de Lascurain , la cual se hará efectiva una vez que pague la caución real, el juez, quienes permanecen detenidos.