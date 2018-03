La Momia encabeza una denuncia contra "Titanes en el Ring" por u$s5 millones

Recreo

20-03-2018 Oscar Demelli y otros 6 luchadores demandan a Paulina Karadijiyán por despidos y falta de aportes. Buscan una "revindicación moral y económica"

avanza en la que denominó "" contra la empresa "", fundada por Martín, con lo que se. "Junto al Dr. Eduardo Gorrasi estamos llevando adelante unaque hoy en día alcanza un valor aproximado de 5 millones de dólares contra la empresa internacional de catchen un juicio radicado en elque aguarda sentencia", informó Demelli. A una década de haber iniciado esta cruzada(tal el verdadero apellido del Titán que inventó un imperio del entretenimiento), el exluchador aseguró que la compañía "y tambiénpor no haber depositado jamás los aportes jubilatorios que nos retuvieron entonces".Con el antecedente de haberse impuesto en unahasta que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial le concedió el registro de la marca "", quien fuera parte de aquel elenco, también motorizó otros reclamos judiciales. Ahora Demelli secunda a José Arévalo ("Kangai, el mongol"), Norberto Paterno ("Sullivan", "Diabolo" y otros personajes), Alejandro Rodrigo ("Mr. Moto"), Jorge Di Cicca ("El caballero rojo" y "Leopardo"), Jorge Andrea ("Androide", "Dink C" y otros) y Pedro Bocos ("Ulises el griego, entre otros), en la que presentó como "mi última lucha en tribunales por lade todos mis compañeros de 'Titanes en el Ring'". "La Momia", quien actualmente se desempeña como, señalóque "a fuerza de coraje y pasión y así me cueste jirones de vida,que mancilló los derechos laborales de todos sus luchadores".