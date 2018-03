Ingrid Grudke se encontró con Cristóbal López: ¿se viene la reconciliación?

Recreo

20-03-2018 La modelo admitió que recibió la visita del empresario recién salido de la cárcel, y que había sido su pareja durante tres años

Tras su experiencia en la cárcel, el empresario Cristóbal López parece dispuesto a no perder el tiempo: a menos de 24 horas de haber recuperado su libertad viajó al pueblo de su ex pareja, la modelo Ingrid Grudke.

López, que se encuentra en el centro de una tormenta judicial por sus millonarias deudas con la AFIP, viajó este sábado a Oberá, Misiones, y hasta pasó la noche en el pueblo de quien fuera su pareja durante más de tres años.

De hecho, el dueño del Grupo Indalo se habría reunido además con su "cuñada" y otras personas, con las que estrechó vínculos a partir de su relación con la modelo, señala Clarín.

Aunque al principio la modelo había negado todo, finalmente admitió que el encuentro ocurrió.

"Yo me había tomado una semana de descanso con mi familia y amigos después de la intensa temporada de teatro que tuve en Mar del Plata y sí, él vino a Oberá a saludarme y a despedirse de mi familia", sostuvo Grudke a PrimiciasYa.

La modelo, quien integraba el elenco de la obra teatral “Como el culo”, fue vista horas antes de la llegada de su ex, en una bar conocido de Mendoza tomando un café con un amigo.

Sin embargo, Ingrid rompió el silencio y aclaró que no hubo ninguna reconciliación con Cristóbal, quien hace tres meses fue procesado por supuesta defraudación a la administración pública por $8.000 millones.

"No tengo nada que explicar al respecto", fueron las primeras palabras que la top model y figura de numerosas marcas locales le dio al portal Misiones Online luego del aterrizaje del empresario en cuestión en el Aeropuerto Libertador General San Martín de esa capital provincial.

Grudke también le escribió un corto pero contundente mensaje de WhatsApp a la panelista de TV Pía Shaw para desmentir su reconciliación con López.

"Me acaba de escribir Ingrid: 'Hola Pía, te escuché, gracias. No sigan haciendo una novela por favor. No tengo nada más que ver con él, ya no estoy con él", leyó Pía este lunes al final del programa Involucrados.

Meses atrás, cuando confirmó la ruptura en cuestión, ella dijo: "No tengo nada que ver con sus cosas. Yo soy Ingrid sola. Siempre me ocupé de trabajar, vivir mi vida, plena. Simplemente fui su pareja".