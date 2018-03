Instagram permite programar sus publicaciones de forma gratuita

Tecnología

21-03-2018 Para hacer uso de esta nueva característica se debe tener una cuenta de empresa en Instagram, que a su vez debe estar asociada a una página de Facebook

llevó a cabo un cambio esperado por los administradores de redes sociales : permitirá a las empresas que estén en su espacio a programar sus publicaciones. Antes, no había medios oficiales para ayudar con esto, como las herramientas que envían unapara recordar que lo más adecuado es compartir una publicación en un momento dado, por ejemplo. Resultaba muy difícil gestionar Instagram para el equipo deque llevan el resto de redes sociales en determinadas marcas y empresas., CEO de, una plataforma de distribución y monetización de redes, explicó que “siempre ha llevado mucho tiempo crear publicaciones en Instagram ” y puntualizó: “Eso no es necesariamente un problema para los consumidores individuales, pero cuando eres una compañía de medios que crea más de, es simplemente imposible hacer todo manualmente”.La mayoría de las plataformas sociales disponen de unadesde el cual los administradores pueden gestionar todas las publicaciones. Desde ese tipo de características es posible controlar las estadísticas, las conversiones, etcétera. Incluso desde que Facebook se hizo con la plataforma de Instagram no había habido unaen este sentido. La forma de hacerlo es que el soporte se agrega a la API () de Instagram , lo que significa que las aplicaciones de software de medios sociales comoahora tienen acceso a la funcionalidad y, por tanto, luego pueden agregar a sus propios productos. Para hacer uso de esta nueva característica se debe tener una cuenta de empresa en Instagram , que a su vez debe estar asociada a una página de. Además es necesario disponer de una cuenta enque puede ser gratuita, aunque esto significará que tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, que podrá programar como máximo 30 publicaciones.