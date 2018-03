Los dueños de Oil Combustibles acusan al gobierno de Macri y a la AFIP de buscar la quiebra de la petrolera

Negocios

21-03-2018 Rechazan los informes que identifican pagos extraños, sobreprecios y la contratación de nuevo personal en una empresa financieramente ahogada. Anticipan además la presentación de un socio "estratégico" que permitiría rescatar a Oil de su agobiante situación

Losde Cristóbal López en la administración del ex Grupo Indalo y de su empresa, Oil Combustibles S.A (OCSA) acusan a lay alde estar detrás del fallo que los desplazó del gerenciamiento de la petrolera fundada por el empresario kircherista.Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, socios del fondo OP Investment, aseguran que el ente fiscal y las autoridades nacionales buscan empujar la empresa a la. En un escrito enviado al juez Javier, a cargo del concurso preventivo de acreedores de la empresa perteneciente al ex Grupo Indalo , ahora Grupo, aseguran que el nombramiento de interventores en OCSA tiene el "supuesto propósito de cumplir con el deseo de la AFIP y del Gobierno de empujar la empresa a la quiebra". De todos modos, plantean ciertas expectativas al esperar que se trate de "una falsa aspiración la quiebra yde la empresa y que quienes están asumiendo el rol de interventores de la petrolera puedan desempeñar sus tareas sin trabas y en pos de una solución definitiva a la crisis financiera que ahoga a". Rosner y Dellatorre venían funcionando como presidente y vicepresidente de Oil Combustibles hasta eldel juez Cosentino que nombró interventores a los tres coadministradores que el mismo magistrado había designado en la compañía la semana pasada. A partir de ahora, ambos empresarios quedaronde las operaciones de la petrolera, tarea que ya asumieron Carlos O. F. Bianchi, Franciso J. Cárrega y Liuba Lencova Besheva. No está claro todavía cuál será el objetivo de los tresni qué futuro correrá la petrolera y su red de 400 estaciones de servicio ni de todo su personal . Es probable que el camino que inicien los funcionarios judiciales sea el de ordenar las finanzas, ahora sí con ayuda delnacional y de la propia AFIP para poder retomar las actividades en el negocio petrolero y luego poner a la venta los activos de la compañía. En este marco, losde OP Investment también pusieron la mira en las funciones de los actuales interventores a quienes acusaron de haber asumido desde un comienzo "una posición de auditoría de gestión sin orientar sus esfuerzos y dedicación a lasy comerciales del negocio de la compañía, base de la sustentabilidad de largo plazo". Estas críticas se orientan a descartar las denuncias presentadas por los coadministradores sobre supuestos, sobreprecios e incremento de los gastos de Oil que habrían hecho Rosner y Dellatorre.En el escrito enviado al juez, anticipan queque interviene la empresa que se encuentra en proceso concursal con una deuda fiscal reclamada por, además de un pasivo post concursal por otros $1400 millones. ""En la última asamblea de accionistas se puso de manifiesto que la dinámica de trabajo con la coadministración era inviable para solucionar los problemas de OCSA porque el el Directorio integrado por Dellatorre y Rosner pugnaba por concentrar losen la continuidad operativa de la empresa, el levantamiento de las inhibiciones que bregan sobre la misma y demásque impiden su sustentabilidad", le informan al juez Cosentino a quien le recuedan haberle pedido una audiencia "para presentar ante el Juzgado el cúmulo de dificultades de funcionamiento detectados por este Directorio". Aseguran que en 25 días de gestión se recibieron 62 pedidos de informes pormenorizados, califican comoque la demora en responder alguno de dichos pedidos de informes pueda ser causal de remoción de las autoridades del directorio, "cuando las mismas estaban en proceso de elaboración o solo respondían a filosofías operativas distintas". Le aseguran al juez que siempre estuvieron enfocados y concentrados "en cerrar unde suministro de combustibles que garantizara el abastecimiento de la red de estaciones de servicio de Oil, y fundamentalmente proteger el prestigio de la marca, ambos dos nuestros principales activos junto al personal ". Advierten que no lo pudieron lograr "por las sucesivas oposiciones de parte de laque, por ejemplo, rechazó un acuerdo de suministro con la sociedad Victorio Podestá que permitía mantener la red abastecida. Luego, se logró consensuar un esquema de compra de gasoil con, que misteriosamente se "trabó" a pesar de haberse luego modificado para ofrecer un pago de contado". Lo mismo sostienen ocurrió con el acuerdo alcanzado conque, junto a la oferta que ya se había recibido de Pampa Energía, "iba a permitir financiar la primera compra de gasoil, para la que Oil no contaba con recursos suficientes, mantener abastecida la red, disponer de gasoil fuera de norma para cancelar deuda fiscal, cerrar un acuerdo de abastecimiento de largo plazo sustentable y no incrementar la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles )". Añaden que latambién rechazó todas las propuestas de rescate que presentaron, "arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus". Rosner y Dellatorre critican también los fundamentos del juez para desplazarlos de Oil sobre la base de informes que plantean la contratación de asesores que no fueron tomados por esta gestión, comoy el abogado Carlos Beraldi entre otros. "También se presenta como inconveniente haber contratado ejecutivos especializados en, venta y disposición de activos con una amplia red de contactos nacional e internacional, personal que no estaba en la plantilla de Oil Combustibles" señalan. Se objeta además que los directores tengan"cuando ha quedado en evidencia de que se trata de un grupo de profesionales que trabaja en OCSA de lunes a lunes". Adicionalmente, los empresarios anticipan que en los próximos días presentarán unade un grupo inversor al que no identifican pero todo apunta a que será Lukoil, "que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha nuevamente la refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo".