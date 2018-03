Negocios Tech: SAP cuenta sus planes para la Argentina, donde creará 100 nuevos puestos de empleo para exportar servicios

Tecnología

27-03-2018 Desde el gigante informático alemán aseguran que la industria del software "funciona como un indicador temprano del tipo de inversiones y se nota un interés por salir nuevamente a competir desde el país”. ¿Cuáles son los segmentos a los que apuntan?

SAP, el gigante del software corporativo alemán, anunció que abrirá en la Argentina cuatro centros de servicios al exterior y creará 100 nuevos puestos de trabajo durante este año, ampliando así la plantilla actual de 750 empleados.

El proyecto verá la luz a partir de abril, cuando se incorporen los primeros 15 profesionales de un equipo que trabajará desde las oficinas de SAP en la localidad de Munro, en el norte del Gran Buenos Aires.

Aunque desde la empresa no precisaron el monto total de las inversiones anunciadas, fuentes del mercado informático estimaron que sólo en salarios y sus cargas legales, la ampliación prevista en la plantilla de empleados insumirá unos 12 millones de pesos.

La compañía realizó el anuncio en el contexto de un proceso en el cual está yendo más allá de un modelo tradicional de licencias de software y hacia la computación en la nube, una estrategia que comparte con muchos de sus propios clientes.

En el pasado, la empresa lanzaba importantes actualizaciones de su software de planificación de recursos empresariales (ERP, sigla en inglés) aproximadamente una vez al año. En la actualidad, envía nuevas funciones y capacidades en cuestión de semanas.

En enero, la empresa reportó una suba del 21% en la ganancia neta, con los ingresos de su negocio en la nube saltando un 20% y las reservas de servicios en la nube aumentando un 22% con respecto al mismo período del año anterior.

En la Argentina traerá al país cuatro nuevas unidades de negocio para brindar servicios al exterior con foco en distintos tipos de actividades:

* Servicios de facturación de SAP Concur.

* Cobranzas de SAP Ariba en los Estados Unidos y Canadá.

* Generación de demanda para países de habla hispana de América latina.

* Verificaciones legales para contratos.

“SAP cumplirá el año próximo 25 años de compromiso con el país. Desde el primer momento hemos trabajado para convertirnos en una empresa modelo, que invierte para contribuir a un crecimiento sustentable de todas las comunidades de las que formamos parte y para colaborar con organizaciones grandes, medianas y pequeñas a funcionar mejor. Entendemos que ese es el camino para lograr que la gente viva mejor”, señaló ante iProfesional Claudia Boeri, gerenta general de la filial local de la compañía

“Las oportunidades de negocio y desarrollo para el país son muy importantes y es un buen momento para aprovechar la apertura en áreas de conocimiento en las que Argentina cuenta con verdaderos expertos”, agregó la ejecutiva.

SAP sumó en los tres últimos años más de 300 nuevos clientes de todos los segmentos e industrias, con un fuerte impulso en lo que responde a computación en tiempo real, soluciones en la nube y herramientas integradas para pequeñas y medianas empresas.

Este crecimiento también se vio reflejado en el número de profesionales que trabajan en la empresa. “Actualmente empleamos más de 750 personas, con perfiles que en su conjunto manejan más de 10 idiomas y que reflejan la diversidad que hay en el mercado y en mundo”, destacó Boeri.

“El trabajo que realizamos se orienta también a brindar las herramientas que ayudarán a las nuevas generaciones a conseguir nuevos y mejores empleos. Nuestros programas de educación, formación y becas junto a LatinCodeWeek construyen un puente entre el desarrollo actual de la sociedad y de las personas y el mundo de mañana, basado en la economía digital y los nuevos modelos de negocios”, apuntó.

A continuación, la entrevista de iProfesional con Boeri, una ingeniera en sistemas, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que desde hace seis años integra el cuerpo profesional de SAP hasta enero como COO de la región sur y, a partir de ese mes, la nueva gerenta general para la Argentina.

-¿Por qué realizan ahora estas inversiones en la Argentina? ¿Por qué eligieron el país para hacerlas?

-SAP cuenta con una larga trayectoria de compromiso en el país y la experiencia con los otros dos centros de exportación de servicios que ya tenemos ha sido altamente positiva. La organización ha visto que en el país existe talento, creatividad, capacidad de trabajo y muy buena formación.

A esto se suma que SAP Argentina ha mostrado muy buenos resultados en los últimos años. El año 2017 dejó un crecimiento de doble dígito de nuestra operación y un crecimiento importante de la cantidad de personas que se sumaron a nuestra organización, que hoy cuenta con más de 750 colaboradores.

-¿Qué variables tomaron en cuenta para realizar esta inversión?

-El mercado argentino muestra un espacio interesante para crear oportunidades de empleo. El principal factor de decisión está en la capacidad de trabajo y en la formación de nuestra gente.

-¿En cuánto tiempo creen que podrán cubrir las posiciones laborales que necesitan?

-El objetivo es tener completas las posiciones para fines de 2018. Varias de las búsquedas ya se iniciaron y esperamos sumar a los primeros profesionales en abril.

-¿Cuáles son los segmentos a los que apuntan con estas unidades de negocio?

-Estas unidades de negocio brindan distintos servicios al exterior, entre ellos algunos de soporte administrativo, otros de consultoría en negocios y documentos legales, así como en procesos de compra y generación de demanda en distintos segmentos e industrias.

-Luego de estas inversiones, ¿cómo quedará la oferta de SAP en la Argentina?

-La oferta sigue siendo amplia y con capacidad de responder a las necesidades de grandes y de pequeñas y medianas empresas, tanto en su versión “on premise” como en servicios y la oferta en la nube. Somos, posiblemente, la única empresa que logra crecer tanto en la nube como en la oferta “on premise”.

SAP S/4HANA, SAP Business One, SAP Business All In One, SAP Ariba, SAN Hybris, entre otros componen un amplio portafolio de soluciones con herramientas desarrolladas para 25 industrias y todos sus segmentos.

Solamente SAP Business One, en su primer año en el mercado argentino sumó 150 clientes nuevos, la mayoría de ellos corriendo sobre SAP HANA.

-¿Qué impacto regional tendrán estas inversiones?

-Los efectos de esta inversión tendrán como efecto inmediato contar con el soporte comercial de un equipo de SAP que trabajará en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los segmentos pequeños y medianos en América Latina y que permitirá generar nuevos negocios. Además, vemos una posibilidad de incrementar el flujo de negocios hacia el país.

-¿Cómo ven al mercado argentino de software corporativo para 2018?

-Se percibe un entusiasmo importante en el empresariado local, que busca lograr un mayor rendimiento del negocio y ser más competitivo.

Obviamente hay desafíos, como siempre ocurre, pero las empresas están ya trabajando en subirse a la transformación digital que propone esta nueva economía. Pelopincho, Vía Bariloche, Edenor, Mirgor, Conservas AVA, entre otros, con casos concretos de esto.

-¿Cómo se están moviendo los segmentos del mercado local (telcos, banca, por ejemplo)?

-Son todas industrias con muchos desafíos. Las telecomunicaciones muestran una transformación profunda del negocio, mientras que la banca hoy tiene mayores niveles de regulación y el desafío de operar en un contexto donde los competidores ya no son otros bancos.

Las compañías de seguros están muy activas y el sector agropecuario busca aprovechar el viento de cola que se abre en los mercados internacionales. Es un buen momento para generar oportunidades de empleo e invertir.

Contexto local

Desde la compañía fundamentan su entusiasmo “en el tipo y volumen de demanda de las soluciones de negocio, que en el último tiempo se mostraron muy activas en segmentos como la de energía, minería, telecomunicaciones, construcción, manufactura, entre otras”.

“La industria del software funciona como un indicador temprano del tipo de inversiones y se nota un interés por salir nuevamente a competir desde el país”, agregaron desde la firma.

Ponen de relieve que el lanzamiento de SAP Business One apuntaló el proceso de transformación de pequeñas y medianas empresas hacia una mayor profesionalización y mayor flexibilidad.

Organizaciones como la aerolínea Latam y la multinacional Monsanto llevaron sus procesos de compras hacia la nube de SAP Ariba, un “marketplace” que agrupa más de 3,1 millones de empresas en todo el mundo que realizan transacciones en la plataforma por más de 1.250 millones de dólares anuales.

La familia de herramientas analíticas también está muy saludable en el país, en especial entre empresas que son retadoras en su segmento y necesitan mejorar la rentabilidad a partir de la inteligencia de negocios.

El crecimiento de SAP Argentina se verifica en su plantilla: los 550 empleados que la compañía tenía en el país en 2015 se convirtieron en más de 750 para fines de 2017.

El 50% de los empleados son mujeres, cifra que aumenta al 71% en el segmento “millennial”. Además, se desarrollaron programas para la incorporación de personas con capacidades diferentes, como once profesionales con diagnóstico autista, cuya cualidad de enorme concentración interior los convierte en muy buenos en el campo analítico de software y procesos.