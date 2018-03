Cambiemos retiró los cambios en el fondo de la Anses y logró dictamen el último proyecto que reemplaza al mega DNU

Legales

21-03-2018 El oficialismo aceptó retirar el capítulo que había levantado el rechazo de la oposición. El massismo anticipó que presentará un dictamen propio

En un plenario de las comisiones de Legislación General y Previsión y Seguridad Social obtuvo dictamen el último proyecto de ley que se desprende del, referido a la Administración Pública Nacional. Tras el rechazo de la oposición, y luego de consensuar con el interbloque Argentina Federal, el oficialismo aceptó retirar de la iniciativa el capítulo referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, indicó Parlamentario.com. Los artículos habían generado las críticas ya que, administrado por la ANSeS, a. La decisión fue transmitida en el comienzo por el macrista Daniel Lipovetzky, quien además dijo que en el texto que se tratará en la sesión de este miércolesreferidos a este tema, “para que no haya ningún tipo de dudas sobre la vigencia de esta ley que vamos a dictaminar y sancionar hoy”.Por el massismo, la diputada Carla Pitiot manifestó que su bloque presentará un dictamen en minoría proponiendo que. Además, sostuvo que “uno de los puntos que más nos preocupó” son los cambios en la Unidad de Información Financiera, y que el artículo que se propone es “insostenible” porque “está colocando a la UIF como un órgano superior a la Procuración”. Por su parte, Mirta Tundis (FR) celebró que se haya retirado el capítulo referido al FGS, un punto objetado en la última reunión con funcionarios, ya que “estamos hablando del”. “Celebro que hayan tomado esta decisión responsable sacar de este proyecto este desfalco que se podía hacer con el FGS”, agregó. Desde el kirchnerismo, el legislador Julio Solanas se preguntó “¿cuál ha sido el interés del Gobierno nacional de poner este artículo en esta ley ? No celebro nada que lo saquen, me preguntó qué los inspiró; ¿por qué el intento de apropiarse de los fondos del FGS?”. Al cruce le salió el macrista Pablo Tonelli, que respondió: “No hay apropiación.los fondos de los jubilados”.