Senado: Cambiemos pidió tratar el desafuero de Cristina Kirchner y provocó la ira de Pichetto

21-03-2018 Fue en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que este miércoles se reunió por primera vez. La expresidenta no estaba presente. Quién fue le primero en salir a defenderla y qué dijo el jefe del Bloque Justicialista

La comisión se reunió este miércoles por primera vez y concluyó con un exabrupto del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, que se molestó cuando el oficialismo pusieron sobre la mesa el pedido de desafuero de la expresidenta.

La reunión, cuyo único tema de agenda era la elección de las autoridades de la comisión, terminó de forma abrupta luego de que Pichetto acusara al oficialismo de "no cumplir los acuerdos" y de "aprovechar la coyuntura para buscar un título", tras lo cual abandonó el salón, dejando al resto de los senadores en silencio durante algunos segundos.

El tema del pedido de desafuero contra la senadora de Unidad Ciudadana fue planteado por el senador de Cambiemos Ernesto Martínez, quien pidió (sin aludir directamente a la exmandataria) que la comisión se aboque a tratarlo "el primer miércoles" en que vuelva a reunirse, lo que llevó al jefe del bloque del FPV, Marcelo Fuentes, a realizar una encendida defensa.

Ante la situación, Pichetto tomó la palabra y expresó: "Me molesta cuando no se cumplen las reglas, cuando se incurre en la estupidez y plantean temas que no están en agenda. Me molesta cuando no se cumplen los acuerdos".

Tras pronunciar esas palabras, alusivas al entendimiento al que habían llegado el justicialismo y Cambiemos respecto de dejar para más adelante la cuestión del desafuero, el jefe de la bancada del PJ arrojó el micrófono sobre la mesa y se fue, visiblemente molesto.

Desde aquel espacio ya habìan informado que no darían los votos para avanzar con el desafuero de la expresidenta, siguiendo la lógica que prima en el bloque: sostener al legislador acusado hasta que existe una senetncia definitiva.

La comisión de Asuntos Constitucionales tiene pendiente el tratamiento del pedido de desafuero de la senadora del FPV, solicitado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA a través del Memorándum de entendimiento con Irán.