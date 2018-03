Macri, entrevistado en la TV: sus definiciones sobre inflación, economía, gabinete, cuentas offshore y reelección

Politica

21-03-2018 El presidente ofreció una entrevista donde aseguró que el alza de precios llegará a un dígito el año que viene y elogió a Marcos Peña como miembro imprescindible de su equipo. También opinó sobre las cuentas de funcionarios en el exterior y la situación de Cristóbal López

El presidente Mauricio Macri brindó este miércoles una entrevista al programa El Diario de Mariana, donde opinó sobre varios temas como la inflación, la economía, el empleo y las cuentas off-shore de funcionarios, entre otros.

A continuación, se destacan las principales frases del Presidente:

- "La inflación es un impuesto perverso, una estafa. Por eso dije el primer día que había que bajarla. Y está bajando. Repito: no a la velocidad que pensé, pero viene reduciéndose. Y a fines de 2019 será de un dígito. Y la vamos a sacar como tema de la conversación".

- "Subestimamos la inflación incubada que nos dejó el gobierno anterior, con el congelamiento de las tarifas de servicios. Creímos que iba a llevar menos tiempo ganarle a la inflación"

- "Desde siempre entendí que la inflación es un impuesto perverso que un mal gobierno le cobraba a la gente".

- "La Argentina era un tren a punto de chocar contra una pared de hormigón. Cuando todos creían que íbamos derecho a una crisis terminal como en el 2001, como está Venezuela ahora, los argentinos decidimos girar y sorprendimos al mundo. Detuvimos el tren y lo pusimos en la dirección correcta"

- "Los ministros que vinieron al G-20 dijeron que no podían creer lo que hicimos en tan poco tiempo, pero en dos años no vamos a resolver los errores del gobierno anterior, que se repitieron por décadas en una Argentina que no supo tener un modelo de crecimiento con inserción en el mundo".

- "Bajó el desempleo y se generó mucho empleo. Hay que mirar el global, si estamos generando más empleo del que perdemos, estamos creciendo, estamos generando más posibilidades"

- "Hay que trabajar mucho en los programas de recapacitación, necesitamos que la gente se vuelva a insertar, hay necesidad de un futuro. Algunos dicen que vamos rápido otros despacio".

- "Si no hacíamos nada nuestro destino era Venezuela"

- "Todos queremos llegar a ese país que soñamos pero hay que entender que una sociedad no se maneja de un tablero de control, sería muy fácil. Tuvimos que ir a una velocidad que genere el menor daño social, por eso, el 66% del presupuesto está destinado como nunca antes en la historia a la contención social".

"Una cosa es no pagar impuestos y atrasarse, pero recaudar impuestos y utilizar la plata para comprar cosas. Es como jugar al Monopoly con plata ajena, que no es tuya. Esa plata que usaron Cristóbal (López) y su socio es de los argentinos"

- "Arrancamos con un enero de malhumor pero récord en venta de autos, autos usados, récord en venta de motos y cemento"

- " Una offshore no es ilegal; es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos. Pero es un instrumento jurídico que se usa para organizar inversiones y empresas"

- "Hoy dependemos de que el mundo nos siga acompañando, pero esto no puede ser eterno: la Argentina tiene que volver a pararse sobre sus capacidades e ingresos"

- "La fórmula que tenían (los jubilados) no los protegía de la inflación y si por esa fórmula íbamos a una hiperinflación, perdían todo como perdieron en 2001"

- "A Marcos Peña dejámelo cerca. Es el hombre más importante que tiene este Gobierno"

- "En todo el gobierno anterior no se abrió ni una sola investigación sobre un funcionario propio. Laura Alonso ha abierto varias. Y algunas muy duras como el caso Etchevehere o Aranguren".

- "El kirchnerismo ha lanzado 700 mil denuncias, nos meten demandas todos los días, y hay fiscales de Gils Carbó que van y te imputan"

"Ratifico lo que dije de que este es el mejor equipo que ha tenido la Argentina durante los últimos 50 años"