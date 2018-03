CFK calificó de "festival para la especulación" a la ley de Financiamiento Productivo

Legales

21-03-2018 La expresidenta consideró que la ley impulsada por el Gobierno está “dedicada a acentuar el carácter financiero que tiene el actual modelo económico”

Te puede interesar Efecto fallo de la Corte: empresas toman recaudos por reclamos laborales fundados en la ley antidiscriminatoria





En la primera sesión ordinaria del año que lleva a cabo la Cámara alta, la exmandataria y senadora del FpV-PJ, Cristina Kirchner,(la reforma del Mercado de Capitales ), una de las iniciativas pedidas por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa. Al respecto afirmó que “estamos tratando una ley con un título de Financiamiento Productivo, tal como nos tiene acostumbrados el Gobierno,”, sin embargo “el proyecto tiene 219 artículos pero que dedica a las PyMEs sólo los primeros 26, es decir que los restantes tienen que ver con la modificación de la Ley de Mercado de Capitales sancionada en 2012 por este cuerpo”. “Uno advierte quey ayuda para las PyMEs , las cuales realmente la necesitan”, señaló y precisó que “entre el último cuatrimestre del 2015 y el tercer cuatrimestre del 2017”.Además remarcó que “uno esperaba encontrarse no solo con la factura electrónica, que lo vamos a apoyar en particular porque es lo único que se dedica a las PyMEs ” y aseveró que “esta ley claramenteque tiene el actual modelo económico, es un festival para la especulación”. En ese sentido, la exmandataria advirtió que “no es cierto lo de las PyMEs , porque para introducir estas normas; es como con la Reparación Histórica, que de reparación no tuvo casi nada y de histórica menos, pero era necesario el blanqueo que luego permitió que familiares de funcionarios -incluyendo al propio presidente Macri- blanquear dinero”. Sobe esa misma línea, la expresidenta insistió en que “lamento darles esta mala noticia pero, porque este es un modelo de valor agregado financiero y de especulación” y añadió “nosotros no podemos seguir legislando títulos, tenemos que legislar normas”. Asimismo, consideró que “y las PyMEs , hoy nuestras PyMEs necesitan que se termine el tarifazo y que se aumente el consumo” y sentenció que “estamos sancionando una norma que va a dar un mal resultado, porque ya hubo experiencias previas que así lo han demostrado”.