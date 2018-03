Diputados: postergaron el tratamiento del texto que castigaba con multas al acoso sexual callejero

Legales

21-03-2018 La iniciativa fue devuelto a la Comisión de Legislación Penal por falta de acuerdo. El texto incorpora al Código Penal el artículo 129 bis y en la definición de “acoso sexual callejero” incluye tanto los gestos como las expresiones verbales, el “contacto físico indebido” o “arrinconamiento”

La Cámara de Diputados postergó la votación de un proyecto de ley parael acoso sexual callejero. La iniciativa fue devuelta a comisión y oficialismo y oposición acordaron seguir trabajando en la redacción, que generaba dudas. El texto incorpora al Código Penal el artículo 129 bis y en la definición de “acoso sexual callejero”, el “contacto físico indebido” o “arrinconamiento” con connotación sexual, que “perturbe en lugares públicos la dignidad, libertad, integridad física, psicológica o sexual, o el libre tránsito” de la persona. Cuando el debate estaba avanzado, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, pidió la palabra y reveló que otros legisladores le habían manifestado reparos por tratarse de “”, que además en muchos distritos está caracterizado como una contravención. De acuerdo a Parlamentario.com, la legisladora radical explicó que se buscaba tipificar como delito el acoso callejero porque “”, con un criterio más amplio al de una simple contravención. Pero aun así, aceptó que el proyecto se siga debatiendo.“Como queremos que esto salga, me comprometo a trabajarlo con todos los aportes que recibí para que en la próxima sesión lo aprobemos”, dijo, aunque aclaró que “esto”, en la lucha contra este tipo de conductas. El proyecto tratado en el recinto establece que las multas para el acoso callejero irán desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos, y en caso de queo el autor del acoso sea un funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria,. Lo recaudado será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres, para el. Y además, se establece que el condenado deberá asistir de manera obligatoria a talleres de educación, concientización y prevención del acoso callejero y la erradicación de la violencia contra las mujeres, por un plazo no menor a tres meses. “Cuando hablamos de acoso callejero, insultos, gestos”, explicó Burgos, y agregó que “más del 90% de las víctimas son mujeres”, que como consecuencia de estas conductas deben “cambiar de vereda o no ir a determinados lugares”.