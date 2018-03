"Tengo pruebas de que trabajé para él", aseguró Sandra Heredia

Politica

22-03-2018 Ahora acusó al hermano del ministro de Trabajo cobrar medio millón de pesos por organizar la fiesta del sindicato intervenido por el funcionario

reapareció este miércoles tres meses después de haber acusado al ministro de Trabajo, Jorge Triaca , de emplearla en negro,antes de ingresar al Gobierno y, finalmente, despedirla. Ahora fue por más: "Tengode que trabajé para él". "Ni siquierapara despedirme porque me mandó a su cuñado", recordó Heredia, que trabajaba como casera en la quinta que la familia de Triaca tiene en Boulogne. La exempleada se refirió al audio que le mandó el ministro de Trabajo insultándola por no estar esperándolo con lapara entrar a la quinta. "Quiero que Triaca me pida perdón por lo de mi mamá", pidió Sandra. Luego lloró porque su mamá murió hace cuatro días."Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la conch... de tu madre. Sos una", le gritó el ministro a su casera en un audio que reveló OPI Santa Cruz. Luego, se arrepintió en Twitter: "Pido disculpas por elque circula. Fue el marco de un diálogo personal , no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito".Heredia ahora acusó a, hermano del ministro, de cobrar $500 mil por organizar la fiesta del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido en su momento por la cartera de Trabajo, y de quedarse conque eran para los empleados.