Con final escandaloso, Diputados aprobó los proyectos que reemplazan al DNU sobre desburocratización del Estado

22-03-2018 Cambiemos logró avalar las iniciativas que reproducen el decreto 27/18. Contó con acompañamiento de Argentina Federal. Esta sesión pudo marcar un quiebre con el massismo, ya que no se trató la derogación del texto dictado por el presidente Macri en enero pasado. Ahora, pasa al Senado

Cambiemos logró aprobar en la cámara de Diputados los tres proyectos de ley de simplificación y desburocratización del Estado en las áreas de infraestructura, producción y la administración nacional. Ahora, será el turno del Senado.

Las iniciativas reproducen el contenido del decreto 27/18, que levantó polémica por incluir modificaciones en más de un centenar de leyes.

Tras una sesión de 13 horas, en el que se incluyeron cuestiones de privilegio y homenajes, el proyecto relativo al área de infraestructura recibió 141 votos a favor y 86 en contra; mientras que el de producción obtuvo 140 votos a favor, 69 en contra y 18 abstenciones, y el de la administración pública nacional, 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones.

La mayoría de estas abstenciones correspondieron al Frente Renovador.

Desde el comienzo del debate, los referentes opositores reclamaron alterar el orden del día y tratar en primer término el rechazo o aprobación del DNU. No lo lograron. Todo un anticipo de lo que finalmente ocurrió.

A la hora de avalar los proyectos, el oficialismo contó con el acompañamiento del peronismo nucleado en Argentina Federal, pero para eso debió hacer modificaciones en algunos artículos controvertidos. Entre las principales, dio marcha atrás con el embargo de las cuentas sueldo y con la autorización al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para operar como actor financiero y crear fideicomisos.

Pero el escándalo aún no se había consumado. Es que Cambiemos dejó sin quórum el recinto a la hora de tratarse el dictamen de la Bicameral de DNU sobre el megadecreto.

Si bien los diputados acababan de aprobar los tres proyectos de ley que lo reemplazarán, el kirchnerismo y el massismo querían terminar la sesión provocándole una derrota al Cambiemos rechazando ese decreto.

La maniobra del oficialismo comenzó a quedar expuesta cuando ya sobre el final, el presidente del interbloque, Mario Negri, pidió que se leyera por secretaría el pedido de informe a la Corte Suprema sobre las escuchas telefónicas entre la expresidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Previendo lo que iba a pasar, el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi pidió votar el DNU como primer punto y luego el pedido de informe.

Esta petición fue desestimada por el presidente de la cámara, Emilio Monzó.

La diputada massista, Graciela Camaño, advirtió entonces que el DNU continúa vivo. “Hasta que no se promulgue (la nueva ley), con el decreto se puede seguir tomando las cuentas sueldos. Se puede hacer todo lo que dijeron que no se puede hacer”, advirtió la jefa del bloque massista, que agregó que el presidente además podía promulgar parcialmente, o vetar lo que acababan de aprobar.

Y expuso su temor a que “se levanten los diputados del oficialismo, acá no haya quórum y no hagamos lo que constitucionalmente corresponde, que es rechazar o aceptar el DNU. Sean responsables, quedémonos hasta el final; comprometámonos con el número y pongamos a votación del decreto de necesidad y urgencia”, reclamó.

Los diputados del oficialismo empezaron a pararse e irse. La situación comenzó a desmadrarse y volvió a tomar la palabra Rossi: “Le dije en el transcurso de la sesión que estábamos frente a un mamarracho parlamentario; está claro que esto es un papelón absoluto. ¡Es imposible construir un trabajo ordinario con este tipo de cuestiones!”, arrancó, para disparar a continuación: “Presidente, usted fue cómplice, claramente; lo llevaron hasta el final con un tratamiento. Usted incumplió con el reglamento, porque las mociones sobre tablas se tratan al final de la sesión”.

Tras el santafesino, volvió a hablar Camaño y calificó de “bochorno” lo hecho por Cambiemos. “Me extraña del presidente del interbloque; de quien integra el bloque de la Coalición Cívica y pregona republicanismo. Me extraña de algunos diputados del Pro que en el pasado solían quejarse del kirchnerismo…”

“¿Sabe una cosa presidente? El kirchnerismo siempre nos ganó y nosotros siempre pataleábamos, pero ellos tenían el número. La prepotencia del kirchnerismo era la prepotencia del número que habían sacado en las elecciones -agregó Camaño-. Yo no me quiero imaginar este Congreso con una mayoría de Cambiemos… Si esto logran hacer siendo nada más que la primera minoría, no me quiero imaginar de qué manera van a atropellar y llevarse por delante las instituciones”.

Fuera de sí, Camaño insistió en que “lo que ustedes hicieron es bochornoso, no tienen nada para envidiarle (al kirchnerismo). Ya están iguales y peor, porque ellos tenían el número para los abusos que cometían”.

A las 3.25 y el presidente de la Cámara dio por levantada la sesión por falta de quórum, tras 15 horas de sesión.

El debate por los proyectos

Al defender los proyectos del Poder Ejecutivo, el titular de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que la norma “mejora el valor de la firma digital” incorporando en el proyecto la presunción de veracidad de la firma del titular del certificado. Agregó que “iguala el valor probatorio de los documentos oficiales electrónicos respecto de los que tienen soporte en papel”.

Por otra parte, destacó el acuerdo alcanzado con el interbloque Argentina Federal para retirar el artículo que permitía embargar cuentas sueldo. Señaló que “este tema que originalmente estaba previsto en el proyecto fue muy debatido. Si bien finalmente la propuesta fue eliminada, nos debemos un debate sobre este tema. Yo creo que había una mejora pero en el marco del consenso fue eliminado”.

En otro pasaje destacó que el proyecto baja las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un “veraz laboral”.

Agregó que “estamos dando un gran paso para mejorar la competitividad de la Argentina, para seguir generando empleo y crecimiento que es la única manera de resolver la pobreza en el país”.

Por su parte, desde el bloque Justicialista, Javier David coincidió con las críticas al decreto rubricado en enero pasado, señalando que “no es muy republicano modificar más de 20 leyes” por esa vía. Le pasó la factura entonces al Gobierno por no cumplir en materia de transparencia. “Esta gestión nacional empieza a mostrar en muchos de estos temas que no cumple”, enrostró.

El diputado Felipe Solá dijo no entender el sentido político que el presidente quiso darle al DNU rubricado en enero, “pasando por encima de un Parlamento que estaba dispuesto a trabajar”. Y confesó pensar a veces que ese decreto “fue una especie de venganza” por los episodios de diciembre.

A su turno, la diputada massista Mirta Tundis apuntó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que definió como “un bien público”, que además “garantiza la cobertura y la inclusión social”. Según ella, con lo que se pretendía hacer con el mismo se ponía en riesgo el sistema, pues “se evadían los controles”.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, destacó los cambios planteados por esa bancada a la propuesta oficial, luego de haber expresado enfáticamente su rechazo al decreto firmado en enero.

“Entendimos que hay aspectos sustanciales de este decreto que van en contra de la Constitución”, señaló, valorando que quedó demostrado que era posible discutir en el recinto ese tipo de cosas.

Admitió que “hoy el DNU está vigente; para rechazarlo se requieren dos tercios no solo en esta Cámara, sino también en el Senado, por lo que no es verdad que si hoy se rechaza el DNU, no tiene efecto. Sigue teniéndolo hasta que la Cámara alta no lo rechace”. Entonces recordó que lo que optaron por hacer fue plantear los cambios realizados en los proyectos.

“Hemos trabajado meticulosamente desde nuestro bloque, porque no nos quedamos en la declamación”, enfatizó el legislador salteño, para detallar luego los cambios promovidos por su bancada.