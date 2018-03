Un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner

Economía

22-03-2018 El banco suizo Lombard Odier acaba de revelar que el empresario Lázaro Báez, hoy detenido, era “testaferro” de Néstor Kirchner

El banco suizoacaba de revelar, a partir de un trabajo de la consultora World Check -una base de datos internacional que recoge información sensible de Personas Políticamente Expuestas (PPP)- que el empresario Lázaro Báez, hoy detenido, era “” deEl documento oficial proveniente deya está en poder del juez Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la investigación de la denominada Ruta del dinero K, señala Clarín.es una base de datos consultada por los bancos de todo el mundo en el momento que algún cliente pretende abrir una cuenta en la entidad. Es una suerte de, pero a nivel internacional que permite achicar los riesgos de posibles delitos financieros. El organismo depende de la empresa británica Reuters, que además maneja una conocida agencia internacional de noticias.La revelación sobre el que sería el verdadero vínculo entrey quien fue su esposa, la ex presidentadejaría al desnudo todo lo que se ha venido contando de la relación que los unía desde los tiempos en que Kirchner era gobernador de Santa Cruz y que se profundizó apenas asumió la presidencia, cuando el empresario empezó a recibir buena parte de la obra pública. El banco Lombard Odier abrió la cuenta número 608663 a nombre de laLa información fue solicitada al juez por el testigo arrepentido Leonardo Fariña, en su declaración del 8 de abril de 2016, ante el juez Casanello. Fariña le sugirió al juez que pidiera ese documento porque él, como asesor de Báez,en sus propias manos”. El paper llegó al despacho del magistrado en las últimas horas, casi dos años después. El reporte de World Check no solo presenta a Báez como testaferro de Kirchner. También lo vincula a, exgobernador de Santa Cruz, y al teniente coronel retirado Diego Palleros, cuñado Báez, y en su comento involucrado en una causa por tráfico de armas.