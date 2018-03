Video: esto dijo Marck Zuckerberg en su primera entrevista por TV tras el escándalo de Facebook

Tecnología

Luego de reconocer en una carta su responsabilidad por el escándalo por la filtración de datos, el CEO de, dio una entrevista a la cadena televisiva CNN en la que aseguró estar "feliz" si tuviera que dar explicaciones ante el Congreso tanto decomo del. "Lo que tenemos que hacer es enviar a la persona de Facebook que tiene más conocimiento del caso. Si ese soy yo, entonces estaría feliz de ir a declarar", aseguró Zuckerberg durante la entrevista. Su respuesta se conoció luego de que un comité parlamentario del Reino Unido lo convocara a comparecer tras el escándalo por el mal uso de datos personales de Facebook emplea un gran ejército de abogados en Washington, y el propio Zuckerberg nunca ha comparecido ante un comité del"Cualquier información afectada nos aseguraremos que lo sepan (los usuarios).. Nos aseguraremos de no cometer el error otra vez", se lamentó. Al igual que lo expresado en su perfil de Facebook , el fundador de la red social asumió la "responsabilidad" y reconoció que tomará medidas de seguridad: "Como ya he dicho, identificaremos las aplicaciones que hagane informaremos a la gente. Lamento que no lo hayamos hecho antes, creo que nos equivocamos y queremos arreglarlo". Con respecto a la seguridad de los usuarios, amplió: "Haremos unade cada aplicación que tiene acceso a una gran cantidad de datos y, si vemos algo sospechoso, haremos una auditoría completa".Unas horas antes, Zuckerberg había publicado una nota en su cuenta en la que lamentó lo sucedido y relató los pasos a seguir para evitar nuevas filtraciones. "Tenemos la responsabilidad dey si no podemos hacerlo no merecemos servirles", había escrito con tono autocrítico.