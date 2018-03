Ricardo Gil Lavedra responsabilizó a Ricardo Echegaray por el plan de evasión de Indalo

Impuestos

22-03-2018 El abogado de la AFIP; Ricardo Gil Lavedra, se refirió a la polémica que tiene a Cristóbal López como foco de la tormenta. Para él, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray tuvo un rol central en el plan de evasión del grupo Indalo

El abogado de la AFIP; Ricardo Gil Lavedra , se refirió a la polémica que tiene acomo foco de la tormenta. Para él, el extitular de la AFIP tuvo un rol central en el plan de evasión delDisparó: "Es imposible que se ignorara una situación tan escandalosa como la de un contribuyente que no paga nunca". Según opinó, "lo que ocurrióy es imposible sostener que, como él dice en las declaraciones, es un simple incumplidor". Para él, el Estado es responsable de esta irregularidad: "En su afán de recaudar, periódicamente dicta". Y explicó en LN+: "Cuando me llamóla situación, sinceramente, era grave porque no solamente hicieron esa tropelía espantosa sino que, además, estaban abriendo un concurso trucho, cambiaron el domicilio para abrirlo en Comodoro Rivadavia y, aparte, iban a dividir el grupo para que al final esto fuera un paga Dios impresionante".Además, destacó a Abad como "un hombre que ha obrado con una". Según el letrado, Abad "quería que pagaran pero no quería entrar en ningún tipo de negociación ruidosa, teniendo como norte la aplicación de la ley". Según adelantó, van a presentar unpara apelar el fallo que dejó en libertad a Cristóbal López . Justificó: "No vamos a recurrir al procesamiento, sino a este cambio sorpresivo de calificación desoyendo a lo que había dispuesto la propia Casación". Para el letrado, "huboque fueron beneficiados por conductas estatales" y citó como ejemplo los casos de Lázaro Báez y Cristóbal López . "Ambos grupos eran los clientes privilegiados de los hoteles", destacó.