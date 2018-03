Germán Moldes: "No entiendo por qué no tiene que estar preso Ricardo Echegaray

Impuestos

22-03-2018 "El cambio de la calificación legal es una maniobra que nos pone en un camino que nos lleva a un sobreseimiento de carácter encubierto", argumentó el fiscal

Cinco días después de que el empresario Cristóbal López saliera en libertad, el viernes último, el fiscal general ante la Cámara Federal(en la foto)consideró que eldel expediente "es una maniobra" que "lleva a un sobreseimiento de carácter encubierto". Además, dijo: "Si tienen que estar presos López y De Sousa, no entiendo por qué no tiene que estar". El viernes pasado, después de casi tres meses en prisión, López y su socio Fabián de Sousa, empresarios cercanos al kirchnerismo, fueron liberados por orden de la Cámara Federal en una resolución que además cambió el delito que se les imputa. Acusados por una deuda con la AFIP que supera los $10.000 millones pordel impuesto a la transferencia de combustibles, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia ordenaron que sean investigados por delitos tributarios, lo que podría habilitar el pase de la causa al fuero Penal Económico. "El cambio de la calificación legal es unaque nos pone en un camino que nos lleva a un. ¿Por qué digo esto? Porque si estos son los delitos, la causa no va a quedar en el fuero Federal", sostuvo.En declaraciones radiales, explicó: "La causa al final va a tener que pasar al fueroy cuando llegue allí,, va a haber una continuidad de todo ese procedimiento que constituyó la matriz delictiva, que era ir acogiéndose a distintos beneficios fiscales -algunos de carácter general y otros que les inventaban para ellos- que iban postergando el pago de esos miles de millones de pesos para poder disponer de ellos libremente". El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal aseguró que el caso Cristóbal López es "unaen perjuicio de las arcas del Estado". "Ellos, se sumaban a planes de beneficios fiscales, tampoco los pagaban. Pasaban a enrolarse en otro plan y cuando ese juego no alcanzaba, aquella administración delespara ellos. Dos veces lo hizo. Es decir, había todo un diseño por el cual esta gente no iba a cumplir nunca con sus cargas impositivas", detalló Moldes. Consultado sobre la excarcelación de López y De Sousa, el fiscal general contestó: "No sé si tienen o no tienen que estar presos López y De Sousa, no lo sé porque lo estoy estudiando, ahora, sí sé que si tienen que estar presos López y De Sousa, no entiendo por qué no tiene que estar".