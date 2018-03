La Cámara de Casación confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar

Legales

22-03-2018 Rechazó un planteo de la defensa y el efectivo - respaldado por el Gobierno- quedó acusado por homicidio agravado y exceso en el cumplimiento del deber

La Cámara Nacional de Casación confirmó el procesamiento del policía bonaerense Luis Chocobar por la muerte de uno de los delincuentes que robaron y apuñalaron a un turista estadounidense en el barrio porteño de la Boca. Los jueces Mario Magariños, Daniel Morín y María Laura Garrigós de Réboriy así quedó firme el procesamiento del policía por el, en exceso en el cumplimiento de un deber. La Cámara no analizó el fondo del caso, sino que sostuvo quey por lo tanto no es tema para que el tribunal intervenga. Así, los camaristas señalaron "inadmisible" la apelación. Chocobar intervino el 8 de diciembre pasado en el caso del apuñalamiento e intento de asalto a al turista estadounidense Frank Wolek por parte de dos delincuentes.Uno de ellos, Juan Pablo Kukoc, fue perseguido por Chocobar, quienque le quitaron la vida. La situación de Chocobar se hizo pública cuando él se quejó en su cuenta de la red social Twitter de que lo habíanen una decisión que tomó el juez de menores Enrique Velázquez. El policía fue respaldado por el Gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri lo recibió en la Casa de Gobierno y la ministra de Seguridad Patricia Bullricha defendió su actuación. La acusación contra el policía fue ratificada por la Cámara del Crimen que en febrero ratificó su procesamiento. El tribunal dijo que Chocobar. "Los disparos realizados cuando ya había cesado la agresión concreta y sin un arma visible que los justificara de manera completa, configuran un exceso, aun cuando el propósito inicial responda a un interés profesional legítimo. Es que éste, aun preponderante, no puede destinarse a la detención del autor del hecho a costa de inobservar lo que se ha impuesto como límite razonable de la intervención policial armada", señalaron los jueces.