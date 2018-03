La opinión del "padre" de Internet sobre Facebook, Zuckerberg y el lío de Cambridge Analytica

Elde la(WWW), Tim, confía en que Mark"podrá arreglar" losque atraviesa, tras el escándalo internacional por el "uso indebido" decon, aunque admitió que "no será fácil".

"Me puedo imaginar que Mark Zuckerberg debe estar devastado porque su creación ha sido abusada y mal utilizada. (Algunos días yo siento lo mismo)", publicó el informático en su cuenta de Twitter.

No obstante, confío en que el fundador de la red social más popular del mundo podrá arreglar el problema, y alentó a que las empresas trabajen "con gobiernos, activistas, académicos y usuarios para asegurar que las plataformas sirvan a la humanidad".

Berners-Lee también sostuvo que este es un momento "muy serio para el futuro de la web", pero llamó a mantener la esperanza.

Te puede interesar La tecnología "contactless" en las tarjetas de crédito se quintuplicará este año en la Argentina

This is a serious moment for the web’s future. But I want us to remain hopeful. The problems we see today are bugs in the system. Bugs can cause damage, but bugs are created by people, and can be fixed by people. 1/9