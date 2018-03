Por qué el desembarco de TEGUI en Mendoza se convirtió en uno de los grandes hitos gastronómicos de 2018

Vinos & Bodegas

22-03-2018 El prestigioso chef Germán Martitegui reversiona clásicos de la región de Cuyo con un menú diseñado a partir de ingredientes locales y que sorprenderá a quienes visiten el restaurante, que se mudó por 40 días al Valle de Uco, en el marco del ciclo ICBC Gourmet

Ese mismo menú, que viene evolucionando sutilmente desde el primer día que TEGUI abrió sus puertas en la bodega Super Uco, fue construyéndose a partir de ingredientes como hojas de parra de viñedos orgánicos, ranas de un arroyo cercano, tomates de una finca vecina y hasta duraznos recolectados en el camino.

Por eso en cada plato se percibe un profundo concepto de sustentabilidad, real y palpable.

Además, se trata de un hito porque nunca había tenido, hasta ahora, un espíritu itinerante: siempre había sido el restaurante el que abría las puertas a otros chefs como invitados, como sucedió con la experiencia realizada en 2017 en el marco del ciclo ICBC Gourmet y que se replicará también este año.

Esto significó, por ejemplo, tener que transportar a Mendoza más de 1.400 copas y crear, especialmente para esta ocasión, 14 modelos de vajillas de 60 piezas cada uno, para que se adapten específicamente a cada paso del menú.

"En principio, uno puede tener sueños y pensar cómo van a ser las cosas y se puede imaginar millones de variables de cómo van a terminar dándose", plantea Martitegui a iProfesional, justo antes de ponerse detrás de los fuegos para recibir a los primeros visitantes.

"Estar parado hoy acá, viendo mi cocina, con mis 25 cocineros, con un menú del que estamos muy orgullosos, es realmente una sensación muy reconfortante", agrega el chef, al analizar el balance de esta gesta que implicó pasar del asfalto porteño a la geografía no siempre fácil de ese valle.

Reversionando la tradición



Y en la sucesión de pasos, que incluye desde las clásicas tortitas mendocinas hasta una cazuela de gallina, se nota que hubo una fusión entre el respeto por la tradición y la búsqueda de un giro que no resulte forzado y que termine entregando un balance entre sabores, texturas e impacto visual.

”El público mendocino era el que más temor me daba, porque realmente nos metimos con platos de la provincia que son muy tradicionales", agrega.

Sin embargo, destaca que las reacciones que están cosechando están siendo muy positivas: "Ellos están muy contentos con que estemos acá y nos lo hacen saber".

"Algunos me dicen que tal plato le hace acordar a sus abuelas. Otros se sorprenden de que todos estos productos están en su provincia y no los hayan comido en años. Esa reacción de la gente era la que queríamos lograr", apunta.

Por ejemplo, el tomate cocinado durante ocho horas en aceite de oliva -dos elementos propios de la cultura mendocina-, es una de las mejores síntesis de la intensidad y potencia de los sabores cuyanos.

Otro paso, como la cazuela de gallina –una apuesta un poco más "salvaje", como afirmó el propio Martitegui-, plantea el placer de lo simple pero con un trasfondo más provocador.

Luego, el cordero cocinado durante horas muestra cómo un producto súper tradicional de esa provincia puede convertirse en una oda a la perfección, dado que es servido prolijamente entre dos hojas de parra casi exactamente iguales entre sí. Un cuidado al detalle que no pasará desapercibido a quien tenga en su mesa ese plato.

40 días de altísima gastronomía en el que es hoy considerado el gran hotspot de la vitivinicultura argentina, como es el Valle de Uco. La trascendencia de esta propuesta, en el marco del ciclo ICBC Gourmet , radica en el impacto que dejaránen el que es hoy considerado el gran hotspot de la vitivinicultura argentina, como es el Valle de Uco.

Pero, más allá de esta lectura que se pueda trazar a futuro, para Martitegui hay una cuestión personal como trasfondo: "Cumplimos nueve años con TEGUI y este es nuestro décimo año. Y mi plan es hacer muchas cosas que nos den placer este año, porque creemos que todo mi equipo y yo nos las merecemos".

"No sé qué va a venir después. Hay quienes dicen que hay que vivir el momento. Y nosotros estamos haciendo justamente eso: disfrutando mucho de esto. Del aquí y del ahora", señala, antes de ajustar los últimos detalles para una jornada que arranca a las 17.30, con el sol mendocino a pleno, y termina bien entrada la noche, cuando irrumpen los sonidos propios de un valle que es testigo de una experiencia inédita.



