Rosner: "Si en los próximos días no se aprueba la venta de Indalo, no tenemos más nada que hacer en el grupo"

23-03-2018 Con Cristóbal López libre y buscando retomar el control de Indalo, se vienen días decisivos para el grupo. También para determinar si los accionistas del fondo OP Investment, podrán sostener su intención de permanecer al frente del holding que rebautizaron como Grupo Ceibo, o abandonan ese objetivo

En diálogo con iProfesional, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre advierten que su futuro está atado a la decisión que adopte la justicia de aprobar o rechazar el contrato que en noviembre del año pasado firmaron con Cristóbal López para quedarse con todos los activos de Indalo. También esperan la decisión de la AFIP sobre los embargos y las inhibiciones que pesan sobre la petrolera y el resto del grupo. También, sobre si el ente fiscal le permite a la compañía, hoy intervenida por la justicia, acogerse a una moratoria.

Aseguran además que, a pesar de los reclamos de Cristóbal López sobre la titularidad de las acciones de Indalo, el contrato de compra venta sigue vigente a pesar de la incertidumbre judicial. Y advierten que si el empresario kirchnerista pretende volver a sus funciones, estaría incumpliendo el acuerdo que firmó en noviembre del año pasado para venderle a Rosner y Dellatorre todos los activos bajo el paraguas de Indalo.

Sin embargo, reconocen que se trata de un convenio "abstracto" al no haber sido refrendado por un fallo, por lo cual admiten que de no haber cambios en este escenario en los próximos días, ya no tendrán más nada que hacer y habrán fracasado en su intento por reflotar las empresas del grupo a través de un plan de reestructuración que incluía la incorporación de un socio estratégico. Es que al ser la principal accionista de Indalo, la intervención judicial sobre Oil Combustibles extiende las limitaciones de los socios de OP Investmente al resto de las empresas de Indalo, incluyendo los medios de comunicación. Y los deja sin capacidad operativa.

-¿Con Cristóbal López libre y reclamando ser el dueño del grupo y ustedes en el control gerencial, hoy es Indalo o sigue siendo Ceibo?

-Rosner: Para nosotros es Grupo Ceibo porque es una representación de nuestras esperanzas y expectativas de poder reestructurar los pasivos de la compañía, pagar los impuestos, incorporar capital y sostener los trabajos. E Indalo es el pasado, aunque un pasado presente porque e n realidad el paso de Indalo a Ceibo debe tener la aprobación del juez Ercolini y el levantamiento de las inhibiciones. Tenemos el derecho a comprar las acciones, pero si el magistrado no lo autoriza sigue siendo Indalo y nuestras esperanzas son el Grupo Ceibo.

-Dellatorre: Acá hay un incendio que apagar, una reestructuración legal y financiera que organizar, buscar inversores, armar estructuras. Eso requiere trabajo 24 horas.

-La pregunta surge de las declaraciones del empresario cuando, al ser liberado, sostuvo que sigue siendo el dueño del grupo y que ustedes son sus empleados

-Rosner: Entiendo que fue una declaración de un hombre enojado. Además, técnicamente es correcto ya que sigue siendo dueño de las acciones hasta tanto transfiera la propiedad por autorización del juez Ercolini. Mientras tanto, nosotros tenemos el poder de votar las acciones y como tales actuamos. Lo hacemos como accionistas de derecho y tomamos las decisiones operativas.

-Dellatorre: Actuamos por los accionistas. Somos apoderados. Pero para tomar las decisiones de negocios que consideramos adecuadas. Pero no somos accionistas . Para eso hace falta que se registre la compra venta y para eso hace falta que se levanten las inhibiciones o dejen de existir.

-Es decir, como testaferros, que es una de las acusaciones que se les hacen desde el Gobierno y ciertos sectores de la justicia

-Dellatorre: No lo somos. Ni hablar. La prensa recogió que somos empleados. Olvidate. No lo somos. Esto se debe al desconocimiento que existe entre lo que es un accionista y la empresa que es una persona jurídica independiente. Y Rosner y yo somos directores de la empresa. No tengo ninguna relación de empleo con el accionista. No somos empleados de Cristóbal López.

-Rosner: Para comprender bien esto, es importante analizar el fallo de Cámara que reabre el concurso preventivo. Este fallo separa al empresario de la empresa. Lo que dice es que el empresario tenga que ser juzgado donde deba serlo, y la empresa donde corresponda. Y ese punto es una de las máximas debilidades de este proceso. Se mezcla la pasión argentina de resolver desde la tribuna si me gusta o no el accionista sin atender lo que dice la Justicia. Que es que la empresa es independiente al empresario.

-Dellatorre: Las inhibiciones deben ser contra el accionista, contra el tipo que cometió el delito y no contra las empresas. Y a pesar de que pedimos que esto se separe, nunca lo logramos. Ni siquiera nos dejaron vender autos y camionetas de la empresa de servicios petroleros M&S que están arrumbados en un depósito.

-Existe un informe de los ahora interventores en donde se los identifica a ustedes como personal en relación de dependencia en el grupo. Es decir, como empleados.

-Rosner: Ese es otro tema. Es habitual que los ejecutivos también sean empleados. Forman parte de la sociedad, perciben remuneraciones como directores y como ejecutivos. Yo he integrado 27 directorios. En todos percibí remuneraciones, De todos modos, el señor Cristóbal López es el accionista. Nosotros somos directores. Tenemos el poder de votar por las acciones y administramos.

-¿Pero Cristóbal López tiene la posibilidad de echarlos?

-Rosner: Técnicamente la tiene pero es una violación de contrato que tendría consecuencias legales.

-Dellatorre: Pero estaría incumpliendo con el contrato que firmó con nosotros.

-¿Cuál es la relación que tienen hoy con el empresario, si es que la tienen?

-Rosner: Tenemos una relación contractual por la cual si el juez nos autoriza la transferencia de las acciones, pasan a nuestro poder. Esa es nuestra única relación. Ahora, si esa aprobación no llega y se convierte en permanente, nuestro contrato se transformará en abstracto y no tendremos más nada que ver.

-¿Hay un plazo para que esto ocurra?

-Rosner: Los hechos lo están demostrando. Es decir, si esta restricción continúa desaparece la relación. Pero aclaro que no es una decisión nuestra.

-Dellatorre: Hay una fecha límite. Pero mientras tanto tenemos el deber de cumplir con el contrato que nos obliga a preservar las fuentes de trabajo, pagar los impuestos, desarrollar un plan estratégico, recomponer el capital de las empresas. Hoy tenemos que hacer eso. Si no lo hacemos, incumplimos con el contrato.

-¿Consideran que la liberación de Cristóbal López les complicó el escenario?

-Rosner: La verdad es que es un tema del que no quiero opinar. Tiene muchas aristas. Primero, estamos hablando de una persona que es padre. Habrá hecho muchas cosas, no conozco su historia personal, pero me parece algo tremendo ir preso. Es un señor que fue preso y que liberaron a los 90 días. Lo que vi es a un señor muy enojado. Veremos en los próximos días qué actitud tomará. Pero no nos corresponde a nosotros opinar por él.

Sí puedo decir que a los efectos de nuestro objetivo, cada vez que sale una mala noticia de Cristóbal López se vendía menos nafta. La gente esquivaba la estación de servicio, por ejemplo. La sociedad tiene una opinión formada sobre López. Y lo expresan a su manera.

-Es una reacción lógica. Está acusado de quedarse con $8000 millones de impuestos en un contexto en el cual quien se atrasa en el monotributo casi es excluído del sistema.

-Rosner: Pero cuando nosotros asumimos, en noviembre, lo primero que ofrecimos fue pagar esa deuda que había determinado la justicia. Aclaramos que no teníamos nada que ver sobre el origen de esa deuda, pero dimos todas las garantías de que la queríamos cancelar. Era nuestro objetivo. Pedimos separar al empresario de la empresa. No lo logramos cuando hay muchos ejemplos de otros países donde eso ocurre. Uno es el caso Odebrecht en Brasil. Las sociedades separan al empresario, lo ponen preso y si es posible salvaguardan la compañía Hace bien a la sociedad que quien cometa un delito le apliquen la pena que le corresponda y permitan la continuidad de la compañía para proteger el trabajo.

-¿Esas obligaciones no van atadas al traspaso de las acciones?

-Rosner: No. La transferencia de la propiedad es ad referéndum de la justicia. El plan no. Es un tema operativo. Sí la justicia participa porque lo debe permitir levantando las inhibiciones y los embargos. Y mas allá de esto, se debería entender algo que no se hace, ni la AFIP lo hace al dejar de tener en cuenta y obviar que hay empresas con 4000 empleados directos y otros 14.000 indirectos que no tienen nada que ver con lo que haya hecho el accionista.

Es más, cuando se dictaron las inhibiciones en sede penal se advirtió que no deberían interrumpir el funcionamiento de las empresas. Sin embargo, generaron la situación de iliquidez absoluta, al impedir que se pudieran vender muchos activos para pagar deuda y generar capital de trabajo. Y eso lo impidió la AFIP. De hecho, hasta tuvimos varias ofertas para vender activos ociosos que podían revertir automáticamente la situación financiera de la compañí pero quedaron en la nada porque los compradores se echaron atrás. Más que nada por el riesgo reputacional. Se detectaba la toxicidad del accionista y ahí se caían las ofertas. En el afán de castigar y penalizar al accionista están yendo contra empleos, negocios, valor que no tiene sentido.

En noviembre del año pasado presentamos un plan para normalizar la situación en un plazo de 45 días. Aclaramos que la aprobación judicial debía ser perentoria por la crítica situación de la empresa, de destrucción de capital de trabajo diario. A partir de esa propuesta se presentaron dos situaciones de enorme complejidad.

Por un lado, el juez Ercolini interpretó que debía poner preso al accionista porque había intentado violar las inhibiciones decretadas. Por otro lado, el juez Vitale rechazó el concurso. Con lo cual, era jaque mate al trabajo que nosotros hacemos que es invertir en un concurso. Que lo hacemos bajo el paraguas de la ley con los pasivos y activos totalmente determinados. Pero ambos fallos genera una incertidumbre total sobre los pasivos y sobre la propiedad. Y se viene abajo nuestro andamiaje.

A los pocos días y gracias a un fallo de Cámara se reabre el concurso y el juez Ercolini sigue rechazando la transferencia de las acciones. Hoy la situación es peor porque la compañía continúa destruyendo capital de trabajo y cada vez le quedan menos fondos. Es muy difícil resolver esta situación con un doble comando. Por un lado, uno penal donde hay un reclamo de quiebra por $17.000 millones. Y por otro un comando del juzgado comercial y del concurso. Ese doble comando hace imposible la operación de la compañía.

-Es posible que los interventores lo logren si la AFIP flexibiliza sus demandas, al estar ustedes fuera del control operativo.

-Rosner: Celebro la iniciativa de los coadministradores de pedirle a la AFIP lo mismo que nosotros les hemos solicitado sin haber tenido respuesta. Es decir, que el ente fiscal explique si quiere la quiebra de la compañía o cobrar la deuda mediante un plan de pagos. Si esto ocurre, en buena hora. Sale adelante la empresa, se mantienen los trabajos, se paga la deuda fiscal. Nuestro objetivo estaría cumplido.

Lo peor sería que se optara por la quiebra porque se perderían los trabajos, el valor de las empresas y una región de la Argentina sufriría mucho. Ahora, si les otorgan las facilidades, nos va a sorprender. La pregunta sería por qué a nosotros no.

-Dellatorre: Siempre nos pareció que la AFIP no quiere cobrar. Está haciendo todo lo conducente a eso. Y si lleva la compañía a la quiebra, definitivamente no va a cobrar casi nada.

-¿Por qué insisten en quedarse si no pueden administrar ni han logrado poner en marcha un plan de rescate? Salvo que sea cierto que perciberon honorarios por $29 millones, como sostiene el informe de los coadministradores.

-Rosner: Al juez lo han mal informado, lo han llenado de imprecisiones, han mezclado temas. Nos acusan de haber retirado esa suma que usted dice en un lapso de seis meses de los cuales cuatro corresponden a Cristóbal López y Fabián De Sousa y los otros dos a nosotros. Y en nuestro caso, cobramos $1 millón en dos meses.

Es decir, $500.000 cada uno. Por esa mala información estamos presentando un recurso, un descargo en contra de este informe lleno de imprecisiones. Por ejemplo, el doctor Berardi fue abogado de la compañía hasta que llegamos nosotros. Los $13 millones que dicen que le pagaron lo hizo la gestión anterior. Rottemberg y Redrado, lo mismo.

-Dellatorre: Los tres asesores que nos endilgan en nuestra gestión cobraron honorarios muy por debajo del mercado. Son Alberto Fernández, Oscar Salvi y César Litvin. Es más, un equipo muy inferior al que se necesita para encarar un due dilligence de una empresa en casi quiebra como soporte legal y contable. Todo lo que se dice es falaz.

-Rosner: En el caso de Alberto Fernández, lo consultamos nosotros porque queríamos los mejores asesores para intentar resolver la situación. Y como había tantos elementos extra judiciales y tenían que ver con la política, le pedimos asesoramiento. Además, es profesor en derecho penal y ex jefe de Gabinete de la Nación, lo cual le da una mirada estratégica que nos permitía saber cómo resolver algunos problemas. Pasaban cosas que para mi eran totalmente desconocidas. Yo fui a un concurso con una deuda determinada, un pasivo determinado y se convirtió en otra cosa.

-Cuando se sentó con Cristóbal López a negociar la venta, ¿no evaluó esos problemas que ahora detecta, teniendo en cuenta la imagen del empresario?

-Rosner: Si, por supuesto. Pero pensamos que la empresa iba a ir por un lado y el empresario por otro. Nosotros fuimos por la empresa y no por el empesario.

-Lo cual no terminó ocurriendo

-Rosner: Claramente, y ha sido un error nuestro.

-Dellatorre: No evaluamos la toxicidad del accionista en su justa medida y la política de comerse al caníbal. Nosotros hemos logrado muchas cosas y queremos seguir tratando de evitar la quiebra de la empresa. Y vamos a colaborar con quien sea, con el Gobierno, con la AFIP, para llevar a cabo eso. Hemos demostrado que podemos rescatar el grupo, fuimos exitosos en eso. Pero bueno, se nos frustró. Y si el problema eramos nosotros y sin nuestra administración esto se puede llevar a cabo, lo celebramos. Hay activos para generar liquidez, solo falta que la AFIP acepte.

-Quizá el problema haya sido que nadie creyó que ustedes no eran testaferros de Cristóbal López.

-Rosner: Fuimos investigados para determinar qué tipo de relación teníamos con el empresario. Lo hicieron cuatro bancos internacionales que iban a aportar fondos al plan, al igual que por dos potenciales socios estratégicos que nos iban a acompañar. Todos nos dieron su aprobación de no teníamos relación alguna con Cristóbal López y que nunca la habíamos tenido. Era una compra limpia en el ámbito de un concurso preventivo.

Por eso creo que las reacciones contra nosotros fueron mucho más hormonales que basadas en hechos reales. A la gente le costó comprenderlo, y nosotros siempre optamos por el bajo perfil porque creemos que los negocios no son mediáticos y se hacen en salas de reuniones y no en los medios. Pero la verdad, es que esta realidad nos superó. Nos superó ese ánimo de ver cosas que no existían.

-Dellatorre: Cualquier vínculo que se nos pretenda endilgar con Cristóbal López es quizá por alguna incompetencia comunicacional nuestra. Pero más no podíamos haber dicho ni reafirmado. Los contratos están todos presentados, son transparentes y la realidad es que Cristóbal López sabía que con su gestión el grupo iba a la quiebra porque no les perdonaban nada. Se pensó que con el cambio de management y la venta de las acciones se iba a revertir la situación. Si nos hubiesen transferido las acciones, recuperado el crédito bancario, aceptado el socio estratégico hoy no estaríamos haciendo este reportaje porque el objetivo se habría cumplido.

-Rosner: Indudablemente hay un poder superior a nosotros que nos impidió llevar a cabo nuestro proyecto. Había un escenario para poder cumplir. Ese escenario se destruyó. Habremos sido naif e imprudentes en confiar en la separación de las responsabilidades entre la empresa y el empresario, tal como sostiene el fallo de Cámara. Pero se mezcló todo y se tomó la decisión de decirnos que no a todo lo que planteado. Nos respondieron siempre con posturas políticas, agresiones, medias verdades y con medios periodísticos.

-Desde lo anímico, ¿ya tiraron la toalla y están esperando dejar el grupo la semana próxima?

-Rosner: Estamos evaluando el futuro, esperando que los interventores tengan éxito en donde nosotros no tuvimos, que es permitir la venta de activos no estratégicos, la transferencia de las acciones, capital de trabajo y el repago de la deuda como marca la ley. Si esto no ocurre, no tenemos más nada que hacer. Nuestro contrato se convierte en abstracto porque nunca habrá una transferencia de acciones. En los próximos días lo sabremos. Hoy la dirección de qué pasa, la tiene el Gobierno y no nosotros.