El hombre acusado de cambiar de sexo para jubilarse antes dio su explicación

22-03-2018 Sergia habló y recibió el respaldo de la asociación de travestis y transexuales, que pidió dejar de lado "prejuicios de la Edad Media"

El caso del que pidió cambiar de género y que fue sospechado de haberlo hecho, genera una que a la que se suman nuevas voces. Consultado por el diario El Tribuno, la persona aludida aseguró que hizo la transición porque tiene. Explicó que inició el trámite de cambio de género en junio del año pasado, pero que por una cuestión normativa lo terminó en Tucumán.



Por su parte, la Asociación de Travestis, Transexuales y Trans de Argentina (Attta) exigió hoy que “se ajusten a derecho y no a prejuicios de la Edad Media” las consideraciones acerca del cambio de identidad registral de Sergio a Sergia, una empleada pública salteña que fue acusada por sus compañeros de querer "adelantar cinco años su jubilación".

“Ella no necesita más que su autopercepción para hacerlo (el cambio de identidad registral). ¿Cuál sería el problema de que decida comenzar a vivir como se autopercibe a los 60 años, aún casado, con hijos y una vida supuestamente armada para esa sociedad patriarcal machista y binaria?”, cuestionó Attta en un comunicado.

Y continuó: "Exigimos que los profesionales de la salud y judicial se ajusten a derecho y no a. ¿Hasta cuándo las personas trans vamos a vivir en un Estado de excepción?". Desde el organismo recordaron que la (N° 26.743), sancionada en, es considerada como un, porque no requiere autorización judicial, intervenciones quirúrgicas de reasignación genital, terapias hormonales u otros tratamientos para acceder al cambio en el DNI y partida de nacimiento. Presidida por la activista e integrante de la Federación LGBTTI Luisa Paz, Attta aclaró que "el derecho a la identidad ni por la situación registral civil". "Solicitamos a las personas que dicen ser sus tener en cuenta que los no son iguales en ninguna persona, y precisamente por eso existe un ordenamiento jurídico que vela por tales derechos", enfatizaron. "¿Quién puede juzgar si tuvo que esconder su sentir? ¿No será esta su durante tantos años? (...) Basta de censores y gendarmes de la vida de Sergia, ella no necesita un proceso acusatorio, sino que se cumpla lo más elemental de su ciudadanía", dijeron. En tanto, desde la confirmaron que "aún no tienen registrado que Sergia haya iniciado los trámites jubilatorios".