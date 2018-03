Para el infarto: recibió una factura de luz por más de $270.000

Actualidad

22-03-2018 Aunque logró bajar notablemente el consumo del servicio, el dueño de un pequeño frigorífico tuvo en un mes un aumento de $40.000

El dueño de unubicado en la localidad de Totoras, en la provincia de Santa Fe, se llevó unaal ver su última factura de luz. El hombre contó que en labajaron hasta 4.000 kilovatios el consumo del servicio, pero de todas formas recibieron un aumento impotantísimo.Según explicó Carlos, titular del frigorífico “”, al programa “Pegando la vuelta” de Radio 2, desde la empresa habían hecho un gran esfuerzo paradado que el mes pasado había recibido una factura de $233.000.y además bajamos cuatro mil kilovatios de consumo, con lo que pensamos que el monto de la factura iba a disminuir", afirmó el hombre.Sin embargo, los resultados no fueron los esperados ya que la boleta siguiente llegó con un aumento de 40 mil pesos. ", pero la última facturahasta que no me den una solución", indicó Carlos, claramente enojado, según recoge Los Andes.de esta manera", sentenció.Al tomar conocimiento público, el mismo intendente totorense, Horacio, decidió enviarle una carta al gobernador Miguel, donde solicitó la intervención del Gobierno frente al impacto de estos desorbitantes aumentos, informó el sitio Infomas.