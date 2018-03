Por qué el mercado castigó a Tenaris con una baja de la acción a pesar de que EE.UU. levantó el arancel para el acero argentino

Finanzas

23-03-2018 Este jueves se conoció que Trump beneficiará temporalmente a la Argentina y a otros socios comerciales del pago de impuestos para la importación de acero y aluminio. Pero la buena noticia para el macrismo terminó siendo negativa para la firma, cuyo papel cayó más del 9% en el Merval y Wall Street

No toda "buena noticia" para un país termina resultando positiva para el mercado.

De hecho, esto es lo que ocurrió el jueves luego de que se conociera la información de que Donald Trump eximió temporalmente a la Argentina y otros países de abonar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

Sin dudas, se trata de una noticia de alto impacto, dado que las empresas locales exportan hacia ese destino por un monto global superior a los u$s700 millones anuales.

El dato también parecía positivo para Tenaris, del Grupo Techint, el principal fabricante mundial de tubos de acero sin costura.

Sin embargo, a contramano de la euforia que mostraban los funcionarios macristas, la noticia derivó en un duro revés para esta compañía: sus acciones se desplomaron un 9,7% en la bolsa porteña y que causó que el Merval descendiera 1,1 por ciento.

Otro dato que desconcertó a muchos es que, un día después de que Trump comunicara la implementación de los aranceles del 25% a las importaciones de productos de acero y del 10% a las de aluminio, la acción de Tenaris había tocado su precio histórico más elevado en el mercado local: $377.

Sin embargo, después del "sacudón" de este jueves, este papel pasó a valer $340,5, generando que la capitalización bursátil de la compañía descienda poco más de u$s2.000 millones.

La noticia de que la Casa Blanca iba a eximir temporalmente a la Argentina de la mayor carga arancelaria también impactó negativamente en el valor del papel que cotiza en la bolsa italiana, con un descenso del 6,1%.

Golpe del exterior

Por eso, la pregunta que se realizan muchos inversores por estas horas es qué variable terminó afectando a esta compañía cuando, en la teoría, la eliminación de trabas no haría más que beneficiar a Techint, que exporta más del 70% de su producción al mundo.

En primer lugar, la fuerte caída que experimentaron sus acciones en el plano local está dada por el “efecto arrastre” que generó el desplome sufrido en Wall Street, donde este papel descendió 9,8%, hasta los u$s33,49.

Y el origen de esta caída está en que Tenaris también posee una gran planta de producción en Estados Unidos. Y también en dos países que, por pertenecer al NAFTA, habían sido exceptuados automáticamente del pago del arancel, como son México y Canadá.

Es decir que estas tres fábricas se estaban viendo beneficiadas por el “cerrojo” a las importaciones del resto de las naciones –incluida la Argentina-.

Por eso, durante los últimos días, el mercado había considerado que la compañía iba a incrementar sus ventas y su posición estratégica en esa poderosa región.

Sin embargo, el cambio de estrategia implementado por Trump –que desde el día uno buscó castigar a las importaciones chinas- terminó afectando las perspectivas de esas tres plantas ubicadas en América del Norte.

La fábrica emplazada en Texas, por ejemplo, fue recorrida por el propio Macri cuando fue inaugurada en abril del año pasado, tras demandar una inversión de u$s1.800 millones.

Por eso, ese ascenso experimentado en pocos días, se terminó desplomando este jueves, cuando llegó la noticia oficial por parte del representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, de que en la exención impositiva también estaban incluidos otros socios de EE.UU., como la Unión Europea, Australia, Brasil y Corea del Sur y, también, la Argentina.

En resumen, salvo China, el resto de los países volvió a tener "bandera verde", al menos de forma temporal, para el ingreso de su acero a Estados Unidos sin sufrir sobreprecios.

"La producción de la empresa en América del Norte había sido favorecida por la decisión de Trump de poner aranceles a las importaciones, por eso ahora acusa el golpe", afirma el analista Nery Persichini.

"Hoy la noticia no es favorable para Tenaris porque está en Estados Unidos, y Trump ahora dice que exceptúa a casi todos los países de la medida, salvo a China. Por ende, ahora no tiene tal protección", acota Gustavo Neffa, analista de Research For Traders.

Una fuente cercana a la propia firma Tenaris indicó a iProfesional que a nivel local también retumbó la baja en Nueva York, porque lo que ocurre con un papel en el NYSE y que también cotiza en el mercado local, “luego termina reflejándose en el Merval, dada la gran importancia que tiene Estados Unidos".

Es decir, la firma siderúrgica no refleja tanto en su precio la coyuntura doméstica, sino las oscilaciones que provocan su protagonismo en los mercados internacionales.

Esto se refuerza por el hecho de la cantidad de acciones emitidas en las plazas de EE.UU. y Europa, por montos mayores que a nivel local.

Es por eso que los papeles de Tenaris son uno de los preferidos por los inversores extranjeros y locales para entrar y salir del país.

Lo hacen a través del mecanismo denominado "contado con liquidación", que consiste en la compra y venta de esta acción argentina que cotiza tanto a nivel local como en el exterior.

El dato que tranquiliza a los inversores que apostaron por esta empresa en el mercado doméstico es que la corrección no borró todo lo ganado en el año.

De hecho, esta acción acumula una ganancia del 15,4% en lo que va del 2018, mientras que, si se toman los últimos doce meses, se incrementó un 39%