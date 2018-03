Pese a las turbulencias de los mercados, Dropbox y Spotify se preparan para debutar en Wall Street

Finanzas

23-03-2018 La primera de estas empresas dará el puntapié inicial este viernes en el Nasdaq, en tanto que la segunda lo hará a principios de abril

(DBX) está listo para hacerhoy viernes en el Nasdaq. El servicio de gestión y almacenamiento en la nube se convierte así en elde gran calado en probar suerte en el mercado público estadounidense. Una hazaña para la que la compañía ha reducido su valor que llegó a superar los u$s10.000 millones en el mercado privado. Sin embargo, después deel miércoles ende sus títulos, cuyo precio osciló entre losantes de fijar ayer el coste final, Dropbox contará con un valor de mercado aproximado deCondistribuidos en más de 180 países, la empresa sólo cuenta cony unos ingresos deAdemás, de momento la firma no es rentable, ya que registró unas pérdidas por valor de 111 millones de dólares al cierre del último ejercicio. Aún así, la cautela se ha convertido en el nuevo mantra para esta compañía que intenta, la matriz de Snapchat, cuya euforia bursátil el año pasado se esfumó casi inmediatamente. Lade la empresa liderada por Evan Spiegel hahasta rondar los 16,70 dólares por acción, y perdió 3.500 millones de dólares en el conjunto del año pasado.Otro unicornio que debutará en el mercado es Spotify (SPOT). Está previsto que el servicio de música por streamingen bolsa el próximoen la New York Stock Exchange. Como ha hecho Dropbox , la compañía de Daniel Ek,y ha optado por llevar a cabo unsin la mediación tradicional de los bancos de inversión a la hora de fijar el precio de la acción así como colocar los títulos. De esta forma, los empleados y actuales inversores de Spotify parte de su actual participación. Pese a ello, únicamenteestarán disponibles el próximo 3 de abril, del total de 178,1 millones que cotizarán en el mercado . De esta forma, la compañía quiere evitar que todos sus títulos inunden de una sola tacada el mercado . Los expertos observan claras diferencias con lo ocurrido con Snap. Mark Mulligan, analista de Midia Research, considera que tantotienen unaporque ambos dominan el sector en el que operan. "Snapchat no lo era, debido a la fortaleza de Facebook e Instagram", justifica el experto. "Snapchat es un jugador de segundo nivel mientras que Spotify y Dropbox son jugadores de primer nivel", remata.