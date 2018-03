Tras 32 años al frente del gremio, Armando Cavalieri dejaría el sindicato de Comercio

Actualidad

23-03-2018 Se trata de otro de los dirigentes del movimiento obrero que está siendo investigado por la Justicia. Tiene varias denuncias en su contra por presuntos fraudes millonarios en la obra social mercantil, OSECAC, y también se lo acusa de incumplir con el cupo femenino

El sindicato de Comercio es. Durante 32 años el gremio y el gremialista fueron sinónimos y a los afiliados les costará algo de trabajo adaptarse a las caras nuevas, luego de que el sindicalista anunciara queEl de Comercio es el sindicato con más afiliados del país y uno de los más poderosos, pero no afrontaba undesde hacía más de tres décadas, lo que provocó un predecible desgaste en sus principales autoridades. Pero la presión hacia Cavalieri no es sólo interna, ya que enfrenta un, con varias denuncias por presuntos fraudes millonarios, e incluso una por incumplir con el cupo femenino en el gremio. En los próximos meses habráen el sindicato y el referente de los comerciantes planea no participar de los comicios y elegir un sucesor, a quien respaldar.A pesar de que se trata de un hombre de casi 85 años y que tiene un desgaste lógico después de mantenerse en un circuito de poder durante tantas décadas, la intensión de Cavalieri sería la dea la institución, pero como un consultor externo, aprovechando así el buen vínculo que mantiene con los macristas. En tanto, la noticia llega pocos días después de que Cavalieri fuera imputado porde la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac). Además del titular del gremio, el fiscal federal Enrique Senestrari, también imputó al resto de lay a su círculo más íntimo, representando así un golpe certero y duro contra el núcleo del organismo. El alejamiento se anuncia a una semana de que se allanara la sede central dey cuando se intuye que el juez federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Hugo Vaca Narvaja, lo citará a declarar en la causa por la que se lo investiga. Mientras tanto, la imputación se superpone con la denuncia realizada por la opositora en el gremio, Leticia Baibiene presentara ante la Oficina Anticorrupción (OA), quien aseguró que en el gremio no se cumple con el cupo femenino.