Una falla del iPhone permite que cualquiera pueda leer mensajes de WhatsApp

23-03-2018 El problema se presenta en iOS 11, el sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple. Siri lee en voz alta los mensajes que se le piden

El diario digital Mac Magazine informó que, el asistente virtual de, puede leer a cualquiera las notificaciones ocultas que aparecen en la pantalla de desbloqueo delo la. Es un fallo presente en, la última versión del sistema operativo que hace funcionar los dispositivos móviles de Apple y, quizá lo peor de todo, es que Siri leería en voz alta los mensajes que se le pidiera. Si se pide a Siri que lea las notificaciones ("Siri, lee mis notificaciones"), el asistente virtual empieza a relatar en voz alta todo lo que aparece en la pantalla de bloqueo, sea un mensaje deo un correo electrónico de. Desde hace varias versiones, iOS permite que las notificaciones de aplicaciones, sean de mensajería, de redes sociales o correos electrónicos, permanezcan ocultas hasta que el usuario se identifica, ya sea escribiendo su contraseña, usando el lector de huellas dactilares o, en el caso del, poniendo la cara delante del teléfono. En el caso de este último modelo de iPhone, esta opción viene activada por defecto.Según el diario digital 9to5Mac, la nueva versión de iOS que ahora se encuentra en fase de pruebas preliminares,, no ha corregido este error. La única forma, por el momento, de evitar este problema esde aparecer en la pantalla de bloqueo. Esto limita la capacidad de saber si ha llegado, pero también evitaría que alguien leyera su contenido sin desbloquear el móvil. En Android , este problema no existe y las notificaciones que se ocultan hasta que se desbloquea el teléfono no se pueden obtener desde el