Walmart lanza su primera "tienda millennial" en México

Marketing

23-03-2018 El local está desarrollado bajo el concepto omnicanal que consiste en integrar todos los sistemas de atención al cliente a través de una app

de México y Centroamérica presentó su primeracon el que buscaa los consumidores. Este modelo consiste entodos los, como Drive Thru, donde eldentro de la tienda con catálogos extendidos para hacer pedidos de productos que estén en otras unidades; yse edesde la aplicación de la tienda Walmart. "Losson la mayor parte de la fuerza laboral y tenemos entendido que el 41% de ellosteléfonos o. Ellos, dijo Sergio Gillin, vicepresidente de Wal-Mart de México Centroamérica. Los clientes que visiten la tienda con este nuevo formatoque está disponible en todo el lugar, con el fin de que puedanDe acuerdo con la empresa, el concepto omnicanal combina las tendencias que se observaron en Estados Unidos y el tradicional supermercado mexicano. "Tenemos un kiosko donde un asistente puede ayudarnos aun producto que no se encuentre disponible y pueden pagar en diversas modalidades, como tarjeta, efectivo o directo en la tienda", comentó Gonzalo Cruz, director de mercadotecnia de la empresa. Otra de las características de la tienda es que, con la intención delasal pedir su producto desde un kiosko. Además, si los clientes no quieran asistir a la tienda física, tienen la oportunidad de realizar sus pedidos de despensa a través de la app y recoger la mercancía en el punto de entrega establecido.