Comex

23-03-2018 El secretario de Comercio aseguró que la estrategia de Cambiemos es en realizar un camino gradual y explicó que durante el gobierno de Menem se hizo "de manera muy rápida y terminó golpeando el tejido industrial argentino". Y señalo: "No queremos noventismo ni kirchnerismo"

Te puede interesar Trump, el estratega: dejó contento a Macri con los limones pero le arruinó negocios millonarios a la Argentina

El proteccionismo de EE.UU. contra las importaciones argentinas

El secretario de Comercio , Migueleste viernes laque el Gobierno le está imprimiendo a lay aseguró queEl funcionario planteó que "no hay dudas" que si laquiere ser un país "más desarrollado"y fortaleciendo su "" con ela través de acuerdos comerciales. "El planteo del Gobierno es que, no como fuecuandoquefuertemente al", expresó el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos. Y agregó: "Nosotros lo que estamos planteando es decir bueno, hay que ir para allá, pero hay que ir de a poco y a medida que vayamos siendoy mientras el Gobierno haga su parte, que le haga la vida más fácil a las empresas". Al marcar diferencias con la línea económica del gobierno estadounidense de Donald Trump, el funcionario aseguró que las políticas en la Argentina tienen que apuntar a la competitividad, a salir al mundo y "no al vivir con lo nuestro , que ha demostrado ser un fracaso".El secretario de Comercio afirmó que elmientras otros países han crecido "mucho más rápido". Braun dijo que tampoco el Gobierno debe ser "ingenuo" como lo fue la gestión de Carlos Menem en los años 90 cuando hubo "una apertura unilateral sin política industrial" y añadió: "Nosotros creemos en un camino intermedio.de vivir con lo nuestro".El secretario de Comercio aseguró que la decisión de la administracióna aplicación de losargentinosporque todavía no es la decisión definitiva". "Tenemos un mes paray terminar de convencer a los Estados Unidos de que no nos aplique los aranceles definitivos", dijo el funcionario.en aluminio y acero; para el aluminio el norteamericano es el principal mercado de exportación. "Son productos para los que hay mucha competencia mundial y un arancel del 10% para el aluminio y del 24% para el acero te puede dejar afuera del mercado ", sostuvo Braun.