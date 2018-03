Nielsen, sobre la deuda externa: "Argentina está dando pasos hacia una crisis como la de 2001"

Finanzas

23-03-2018 El exsecretario de Finanzas recomendó al gobierno de Macri ser "más prudente" con el endeudamiento y lo comparó con el colpaso que terminó con la gestión de la Alianza de Fernando de la Rúa. "Es algo que se va gestando hasta que brota", recalcó

Te puede interesar Fondos comunes de inversión: qué acciones y bonos eligen para conseguir ganancias de hasta un 40% en dólares

El exsecretario de Finanzas , Guillermoeste viernesMauricioel manejo de, yque la Argentina , que provocó el default. "Ahora no tenemos viento de cola, tenemos que ser más prudentes con el endeudamiento y eso no lo estoy viendo. Hay que evitar una situación como la de 2001, que. Estamos dando pasos que van en ese sentido", alertó el economista. El INDEC informó que la deuda externa alcanzó a fines de 2017 los u$s232.952 millones y registró un incremento del 28,5% respecto de 2016. El pasivo externo se incrementó en u$s51.782 millones en el último año, según las estadísticas oficiales.En declaraciones a radio Rivadavia, Nielsen sostuvo que la Argentina "fue protagonista del default más grande y complejo", por lo cual consideró que el Gobierno debe ser "absolutamente prudente" con el endeudamiento."Hay fondos donde la codicia se impone a la prudencia, entonces la mirada prudente la tiene que poner el país. Lo correcto es que los funcionarios tengan una mirada más prudente", sugirió. A su criterio, la Argentina "no puede varios años seguidos estar al tope de colocación de deuda internacional".